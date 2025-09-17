¿Dónde Está el Mega Centro de Vacunación contra Sarampión en CDMX? Horario de Atención

¡Toma nota! Autoridades sanitarias instalaron en la Ciudad de México (CDMX) un Mega Centro de Vacunación contra el sarampión, por lo que aquí en N+ te informamos en dónde se localiza, cuáles son sus horarios de atención y los requisitos para poder recibir la inmunización.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa.

es una enfermedad viral muy contagiosa. Se transmite fácilmente por gotitas de saliva, cuando una persona enferma tose o estornuda.

fácilmente por gotitas de saliva, cuando una persona enferma tose o estornuda. Sus señales más comunes son: fiebre, congestión nasal, ojos rojos o irritados, manchas pequeñas dentro de la boca y erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

más comunes son: fiebre, congestión nasal, ojos rojos o irritados, manchas pequeñas dentro de la boca y erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo. Puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en menores de edad y personas con defensas bajas.

si no se atiende a tiempo, sobre todo en menores de edad y personas con defensas bajas. Puede prevenirse de manera efectiva gracias a la vacunación.

¿Dónde está el Mega Centro de Vacunación?

Este 17 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitaron un Mega Centro de Vacunación contra el sarampión, rubeola y paperas (SRP) en Ciudad Universitaria:

Ubicación : Estacionamiento 3, acceso G, del Estadio Olímpico Universitario.

: Estacionamiento 3, acceso G, del Estadio Olímpico Universitario. Horario : De 09:00 a 15:00 horas.

: De 09:00 a 15:00 horas. Días: Del 17 al 19 de septiembre de 2025.

En redes sociales, la dependencia federal indicó que la meta es aplicar 10 mil dosis en los tres días.

¿Quiénes se pueden aplicar la vacuna?

En el Mega Centro de Vacunación se aplicará la vacuna tripe viral (SPR) a personas de seis meses a 49 años de edad.

Para ello, las autoridades sugirieron que lleves tu cartilla de vacunación, aunque señalaron que si no cuentas con ella de todas formas te vacunarán.

Tampoco es necesario que pertenezcas a la comunidad UNAM para que puedas recibir la vacuna completamente gratis.

¿Buscas la vacuna contra sarampión? 💉



A partir de este miércoles acude al Mega Centro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México.



¡La aplicación es gratuita! 💉 💪🏼



🗓 Fecha: 17, 18 y 19 de septiembre

⏰ Horario: 9:00 a 15:00 horas

👉🏼 Edades:… pic.twitter.com/FXoagpZgJn — SALUD México (@SSalud_mx) September 17, 2025

En la jornada de vacunación participa personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del IMSS Bienestar, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Además de pasantes de Enfermería y Medicina de la UNAM, quienes realizarán toma de presión y glucosa.

“Si tú o alguien cercano no ha recibido esta vacuna, ¡es momento de protegerse! La vacunación es segura, gratuita y salva vidas”, expuso la Secretaría de Salud.

