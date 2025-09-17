Mujer Podría Ir a la Cárcel por 'Mentira Real': Finge en TikTok Que Se Casó con Hijo del Rey

Una mujer difundió su historia de amor en TikTok y ahora podría ir a la cárcel por haber mostrado un certificado falso de matrimonio.

El hecho tomó relevancia porque la supuesta pareja de la enamorada era ni más ni menos que Ismail Idris, regente del estado de Johor e el hijo del rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar.

Ahora, Persana Avril Sollunda, de 43 años, podría enfrentar una pena de dos año de prisión por mentir sobre su supuesto enlace matrimonial, informó el portal Free Malaysia Today.

El tribunal que lleva el caso decidió este miércoles que la inculpada el pasado junio por difundir mensajes falsos en TikTok, deberá ir a juicio entre el 3 y 5 de diciembre próximo.

Evaluada por psiquiatras

La Corte tomó la decisión de iniciar el juicio después de que la mujer, quien se declaró inocente de los cargos, fue evaluada por psiquiatras, una orden emitida por el juez que lleva la causa.

La historia comenzó en febrero de 2025, cuando publicó la falsa acta de matrimonio en una cuenta en redes sociales (king.charles.ratu) entre Ismail y una tal "princesa heredera" Ratu Shana, que sería ella misma.

La acusación se basa en una ley que establece multas de hasta 120 mil dólares y dos años de prisión para quienes difundan mensajes obscenos, indecentes, falsos, amenazantes y ofensivos en cualquier plataforma.

¿Cómo funciona la monarquía en Malasia?

En octubre de 2023, el sultán de Johor, Ibrahim Iskandar fue elegido por las familias reales de ese país asiático como el nuevo rey de la nación.

Los nueve sultanes o sus presentantes de Malasia se rotan en el cargo de monarca cada cinco años.

El rey, cuyo papel es ceremonial, es visto por los musulmanes del país, que representan el 60% de los 35 millones de habitantes, como patriarca de la etnia malaya.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM