Frío en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Bajas Temperaturas Mañana 21 de Enero 2026

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron nuevamente la alerta amarilla, ahora por el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del miércoles 21 enero de 2026 en la capital mexicana.

¿Dónde se activó alerta amarilla?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó la alerta amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:

Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

En un mensaje en redes sociales, explicó que se prevé que entre las 01:00 y las 08:00 horas de mañana, el termómetro registre entre 4 y 6 grados en esas cinco alcaldías.

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

¿Qué temperatura se debe alcanzar para activar Alerta Púrpura?

En la Ciudad de México, el termómetro ha registrando niveles bajos, principalmente por las noches y al amanecer, pero ¿qué temperatura se necesitaría para activar la alerta máxima púrpura?

De acuerdo con la clasificación de los niveles de alerta, se activa el código púrpura cuando el termómetro marca -3 grados o menos.

Pero además, esta alerta se activa cuando se registran 70 milímetros de lluvia en 24 horas (mm/24h), cuando hay viento de 80 kilómetros por hora (km/h), cuando cae granizo muy grande, cuando hay altas temperaturas mayores a 36 grados y otro escenario previsto en el nivel es nevada abundante, en caso de que ocurriera.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

