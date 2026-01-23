Sujetos Desconocidos Incendian Taxi en Veracruz; Autoridades Investigan los Hechos

En Acayucan, se reportó un hecho violento en donde un vehículo dedicado al servicio público en su modalidad de taxi fue incendiado presuntamente por sujetos desconocidos durante el transcurso tarde del jueves 22 de enero. De acuerdo con el reporte de las autoridades, estos hechos se registraron en la prolongación Atenógenes Pérez y Soto en la colonia Revolución del municipio de Acayucan en el sur del estado de Veracruz.

Al lugar arribaron elementos Protección Civil y Bomberos de Acayucan, quienes realizaron las tareas correspondiente para combatir y sofocar el fuego que consumía el vehículo usado como taxi y marcado con el número económico 112.

En el lugar de los hechos se hicieron presentes elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas y detenidas vinculadas a este hecho. Autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.

Otro hecho violento ocurrido recientemente en Acayucan, Veracruz

El pasado miércoles 21 de enero, un puesto ubicado en los límites de Barrio Nuevo con Cruz Verde y un negocio dedicado a la venta de mochilas, ubicado a en el centro de Acayucan, sufrieron un ataque siendo incendiados por personas no identificadas, quienes presuntamente utilizaron artefactos explosivos cometer el ataque causando severos daños a la estructura de los inmuebles y a la mercancía en su interior.

Según los primeros reportes este suceso en contra de los establecimientos comerciales fue llevado a cabo cuando lanzaron bombas de fabricación casera. Elementos del heroico cuerpo bomberos, así como de Protección Civil acudieron para sofocar el fuego tras recibir el reporte correspondiente. No se informó aún acerca de personas lesionadas pero sí perdidas económicas cuantiosas. Los primeros reportes señalan que estos hechos delictivos estarían relacionados presuntamente con el cobro de piso.

