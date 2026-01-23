Aparatoso Accidente en Carretera Cardel-Poza Rica Deja Como Saldo Dos Muertos y Varios Heridos

Durante la tarde de este viernes 23 de enero, cuerpos de emergencias, así como cuerpos de elementos de seguridad, arribaron hasta las inmediaciones de la carretera Cardel-Poza Rica, debido al reporte en el que se dio a conocer acerca de un aparatoso accidente automovilístico en dicha vía de comunicación.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, se trata de dos camionetas tipo van que se impactaron de frente cuando circulaban sobre dicha carretera. Se informó que en una de las unidades viajaban habitantes del municipio de Álamo Temapache con destino a Cardel.

Tras el impacto, fue reportada la muerte instantánea de dos personas; una de ellas sería el chofer de una de las camionetas, quien fue identificado como Pablo P. De manera preliminar, se dio a conocer la lista de las personas lesionadas tras este accidente. En algunos de los casos, su situación es grave.

Eliseo

Enrique Márquez Hernández

Sandra Bautista Ávila

Filimon Butrón Soto

Lorena Ramos Moreno

María Asminda Yonson Guzmán

Eliseo Villegas Salote

Dora Alicia Ríos Neri

Alma Delia Ortiz Osorio

Erasmo Márquez Santos

Alan Emmanuel García García

Así mismo, se informó que en el accidente también resultaron lesionados al menos dos menores de edad, los cuales fueron identificados con las iniciales.

A.M.R.R.

I.O.O.

Hasta el momento no se ha brindado mayor información acerca del estado de salud de los lesionados, ya que el tema se ha tratado con delicadeza debido a la gravedad del caso.

Autoridades de Álamo Temapache lamentaron el accidente ocurrido en la carretera Cardel-Poza Rica

A través de sus redes oficiales, el ayuntamiento del municipio de Álamo Temapache lamentó el accidente ocurrido la tarde de este viernes 23 de enero en la carretera de Cardel, en el cual dos personas de dicho municipio perdieron la vida y otras más resultaron lesionadas.

En dicho comunicado, se informó que las personas heridas fueron trasladadas al hospital de Cardel y que, en modo de respeto a las familias, sus diagnósticos médicos se mantendrán reservados, y serán compartidos solamente con su autorización.

