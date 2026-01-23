Aparatoso Accidente en Carretera Cardel-Poza Rica Deja Como Saldo Dos Muertos y Varios Heridos
Un aparatoso accidente carretero se registró sobre la carretera Cardel-Poza Rica. Dos camionetas se impactaron de frente, dejando al menos dos fallecidos y varios lesionados.
Durante la tarde de este viernes 23 de enero, cuerpos de emergencias, así como cuerpos de elementos de seguridad, arribaron hasta las inmediaciones de la carretera Cardel-Poza Rica, debido al reporte en el que se dio a conocer acerca de un aparatoso accidente automovilístico en dicha vía de comunicación.
De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, se trata de dos camionetas tipo van que se impactaron de frente cuando circulaban sobre dicha carretera. Se informó que en una de las unidades viajaban habitantes del municipio de Álamo Temapache con destino a Cardel.
Tras el impacto, fue reportada la muerte instantánea de dos personas; una de ellas sería el chofer de una de las camionetas, quien fue identificado como Pablo P. De manera preliminar, se dio a conocer la lista de las personas lesionadas tras este accidente. En algunos de los casos, su situación es grave.
- Eliseo
- Enrique Márquez Hernández
- Sandra Bautista Ávila
- Filimon Butrón Soto
- Lorena Ramos Moreno
- María Asminda Yonson Guzmán
- Eliseo Villegas Salote
- Dora Alicia Ríos Neri
- Alma Delia Ortiz Osorio
- Erasmo Márquez Santos
- Alan Emmanuel García García
Así mismo, se informó que en el accidente también resultaron lesionados al menos dos menores de edad, los cuales fueron identificados con las iniciales.
- A.M.R.R.
- I.O.O.
Hasta el momento no se ha brindado mayor información acerca del estado de salud de los lesionados, ya que el tema se ha tratado con delicadeza debido a la gravedad del caso.
Autoridades de Álamo Temapache lamentaron el accidente ocurrido en la carretera Cardel-Poza Rica
A través de sus redes oficiales, el ayuntamiento del municipio de Álamo Temapache lamentó el accidente ocurrido la tarde de este viernes 23 de enero en la carretera de Cardel, en el cual dos personas de dicho municipio perdieron la vida y otras más resultaron lesionadas.
En dicho comunicado, se informó que las personas heridas fueron trasladadas al hospital de Cardel y que, en modo de respeto a las familias, sus diagnósticos médicos se mantendrán reservados, y serán compartidos solamente con su autorización.
LAVR