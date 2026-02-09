Cierre en la Autopista México-Puebla Hoy: Zona y Horario de Afectación por Obras del Trolebús

¡Toma precauciones! Debido a obras del Trolebús Chalco-Santa Martha, a partir de hoy, 9 de febrero de 2026, habrá desvíos a la circulación y cierre de carriles en la autopista México-Puebla, de acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Por ello, aquí te informamos cuál será el tramo afectado en la autopista y en qué horario, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas.

Tramo afectado por obras en la México-Puebla

Caminos y Puentes Federales informó que se realizará el montaje de una estructura metálica correspondiente a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha.

¿Cuándo? Los días 9 y 10 de febrero de 2026.

Los días 9 y 10 de febrero de 2026. ¿En qué tramo? En el kilómetro 18 de la autopista México-Puebla.

El organismo alertó que las maniobras generarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales, con dirección a la Ciudad de México, y un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura.

¿En qué horarios habrá afectaciones?

Las obras del Trolebús comenzarán hoy, 9 de febrero de 2026, a las 21:00 horas con el desvío a la circulación.

Además, se realizará un cierre temporal de las 00:00 a las 01:00 horas del 10 de febrero.

Ante ello, Capufe recomendó a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario.

“Agradecemos su comprensión ante las molestias que estas actividades puedan ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad”, dijo.

En caso de cualquier eventualidad, la ciudadanía puede realizar el reporte indicado en el número de atención 074 y la cuenta oficial en X @CAPUFE.

