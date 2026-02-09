Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 9 de Febrero 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 8 de febrero de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: Cuartoscuro.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

1:42 horas. Restablecen circulación en la autopista Querétaro–Irapuato, km 78, dirección Irapuato; reabren la gasa de incorporación hacia la autopista León–Salamanca tras atender el accidente.

1:30 horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, km 19, dirección Nuevo Teapa, por reducción de carriles tras choque por alcance.

1:27 horas. Cierre parcial de circulación en Veracruz, cerca del km 009+000 de la carretera Tuxpan–Tampico, por accidente vial.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 019+100, de la carretera Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/nAmzs5lMTX — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 9, 2026

1:15 horas. Continúa cierre a la circulación en la gasa de incorporación de la autopista Querétaro–Irapuato, km 78, dirección Irapuato, por maniobras para el retiro de unidad siniestrada.

1:14 horas. Cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 75, dirección Isla, por reducción de carriles tras falla mecánica de tracto camión.

00:58 horas. Afectación a la circulación en San Luis Potosí, cerca del km 087+500 de la carretera San Luis Potosí–Matehuala, por accidente vial.

00:16 horas. Cierre parcial de circulación en Guanajuato, cerca del km 083+500 de la carretera Palmilla–Apaseo el Grande, por accidente vial.

