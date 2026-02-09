Marchas HOY 9 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 9 de febrero de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan cuatro concentraciones, siete eventos de esparcimiento y 11 plantones, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

12:00 Horas. La Fundación Perra Brava, por el Bienestar Animal se concentrará en el Parque Lira para manifestarse en defensa de los espacios públicos y en contra de la privatización del parque y la reubicación de los gatos que habitan en la zona.

Iztapalapa

12:30 Horas. La Colectiva “Las Tonantzin” se concentrará en los Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente para acompañar a una víctima durante la celebración de una audiencia.

Durante el día. Familiares y amigos de una víctima de violencia vicaria se concentrarán en el Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla para realizar acompañamiento durante una audiencia.

Cuauhtémoc

15:00 Horas. El Colectivo "La Comuna 4:20" se concentrará en la Glorieta Simón Bolívar para instalar una mesa informativa y brindar orientación sobre el trámite de permisos para la regulación del cannabis.

Agenda de esparcimiento

18:00 Horas. Pumas vs. Guadalajara disputarán el partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX BBVA Femenil en el Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Coyoacán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

ASJ