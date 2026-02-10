Chofer de Transporte Público se Vuela Tope de Calzada Zaragoza en Puebla: Hay Pasajeros Heridos

Un fuerte accidente se registró la tarde de este martes 10 de febrero sobre la bajada de la Calzada Zaragoza, a la altura del edificio del Congreso del Estado de Puebla. Una van de la Ruta 72 con pasajeros a bordo, chocó contra dos vehículos y terminó sobre el camellón.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer de la unidad colectiva habría perdido el control al momento de pasar el tope, y no pudo descender la velocidad, por lo que se impactó contras dos camionetas y se salió del camino.

Carambola de Ruta 72 con Dos Camionetas en Calzada Zaragoza de Puebla

Ruta 72 con pasajeros choca contra dos camioneta y termina en el camellón de la Calzada Zaragoza

Una cámara de seguridad captó el momento en que la unidad 28 de la Ruta 72 en Puebla, pasó a exceso de velocidad el tope de la Calzada Zaragoza, lo que le hizo perder el control al conductor e impactarse contra dos vehículos.

Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor, quien presuntamente se habría dado a la fuga después del choque múltiple. La circulación en la zona se vio reducida para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

