Operativo por América vs Cruz Azul: Detienen a 11 Revendedores y a 31 'Franeleros'

Policías de la Ciudad de México detuvieron a 11 presuntos revendedores de boletos y a 31 personas que apartaban lugares para estacionar vehículos, conocidos comúnmente como "franeleros", durante el operativo por el partido de América contra Cruz Azul la noche de este sábado 11 de abril.

La Secretaría de Seguridad capitalina reportó el saldo contabilizado hasta el primer tiempo del llamado "clásico joven" en inmediaciones del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, donde igual retiraron de la zona a cuatro hombres en posesión de drogas.

"Personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a dos mujeres y nueve hombres que, al parecer, propiciaban la reventa de boletos, quienes fueron presentados ante el Juez Cívico quien definirá la sanción correspondiente", se indicó en un primer boletín.

En una segunda ficha informativa, la autoridad dijo que arrestó a 31 "franeleros" que apartaban sitios en zonas prohibidas, aprovechando la necesidad de los aficionados que acudieron al coloso de Santa Úrsula en sus vehículos, pero que no hallaron estacionamiento en el estadio.

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"Además, personal de Sector y de la Policía Metropolitana, ha detenido a 31 personas por hacer mal uso de la vía pública y apartar lugares para estacionar vehículos en zonas prohibidas", se informó.

Además, la Policía Auxiliar retiró de un fan de 37 años de edad que, durante la revisión sobre la rampa, en la zona de la porra local, es decir, del América, se le halló una bolsa con una hierba verde y seca, por lo que fue escoltado a la salida de la avenida de los Insurgentes. No se detalló si el enervante era marihuana ni qué pasó con el detenido.

Otros tres hombres fueron removidos del área. Dos en posesión de marihuana y uno más llevaba thinner.

"En diferentes zonas del Estadio Banorte, durante las labores de revisión, personal de la Policía Auxiliar de la SSC retiró de las instalaciones a tres hombres; uno de 29 años de edad que portaba una lata de alcohol y un recipiente con thinner; otros de 24 y 30 años que llevaban entre sus ropas bolsa con aparente marihuana", se añadió.

Tampoco se informó si estas personas fueron presentadas ante el Ministerio Público.

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ASJ