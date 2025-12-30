Procesan a Hermanas de Diego Armando Maradona en Argentina, Esto Sabemos

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a causa de un ataque cardíaco. Tras su muerte, se desataron distintos juicios y uno de ellos involucra a sus dos hermanas, Claudia y Rita, por la presunta apropiación y explotación indebida de los derechos de las marcas vinculadas al ex jugador argentino.

Un fallo de segunda instancia de la justicia argentina confirmó, el pasado lunes 29 de diciembre, los procesamientos de dos de las hermanas de Maradona, su exapoderado, Matías Morla, y tres personas más. Dicha decisión fue adoptada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en un fallo al que tuvo acceso The Associated Press.

La medida incluye también la confirmación del embargo hasta cubrir la suma de dos mil millones de pesos argentinos, equivalentes a poco más de 1.3 millones de dólares. La denuncia fue impulsada por las hijas del ex futbolista, Dalma y Gianinna Maradona.

Investigación sobre la muerte de Maradona sigue pendiente

La otra investigación que sigue pendiente es la que rodea el fallecimiento de Diego Armando Maradona. En el expediente en cuestión se investigan a siete profesionales de la salud acusados de haber descuidado al ex capitán de la Albiceleste. En dicha causa la fiscalía considera que, durante la internación de Maradona en una casa a las afueras de la capital argentina, los profesionales que estaban a cargo del ex futbolista no cuidaron adecuadamente de su salud.

"Tras un fallido proceso oral realizado este año, todos ellos serán sometidos a un nuevo juicio a partir del próximo 17 de marzo", informa la agencia de noticias The Associated Press.

