Saldo de las Fuertes Lluvias en la Ciudad de México: Encharcamientos y Caída de Árboles

Las fuertes lluvias que azotaron la tarde noche de este viernes a la Ciudad de México dejaron varias afectaciones en vías principales, así como la caída de árboles y postes.

Poco antes de las 22:00 horas, Juan Manuel Pérez Cova, el Jefe Vulcano, informó que el Heroico Cuerpo de Bomberos había atendido los siguientes incidentes:

26 árboles caídos.

3 postes colapsados.

6 encharcamientos.

4 cortocircuitos.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Agua (SEGIAGUA), hubo lluvias ligeras en el oriente, sur y norte de la capital del país, y las más fuertes se presentaron en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez.

Ante este panorama, se llevaron a cabo labores de vigilancia, atención de emergencias, desazolve de alcantarillas y operativo para atender las zonas afectadas.

Atendemos encharcamiento en Calle 1 de Casimiro del Valle y Calle 3 Casimiro del Valle, col. Vicente Guerrero, @Alc_Iztapalapa.



A consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje se presentó un encharcamiento de 120 m lineales con tirantes de 25 cm. Personal de la #UGIRPC… pic.twitter.com/n3ihrEZ7Nq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 20, 2026

En las calles Francisco Cuevas, Jesús Garibay, Leo Sam y Juan Moreno Hernández, en la alcaldía Iztapalapa, siete viviendas resultaron afectadas por inundaciones de 15 centímetros de altura en el interior, y en 10 inmuebles, las anegaciones alcanzaron una altura de 30 centímetros.

Las afectaciones por agua fueron solucionadas y se iniciaron las labores de limpieza dentro de los hogares.

Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX, laboró para abatir los niveles de agua que se registraron en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, @Alc_Iztapalapa.



En las calles Francisco Cuevas, Jesús Garibay, Leo Sam y Juan Moreno Hernández, resultaron afectadas siete viviendas con… pic.twitter.com/gxIodcYUTF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 20, 2026

Inundaciones en la CDMX

Uno de los puntos más afectados fue el bajopuente de Tacubaya hacia La Morena, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde algunos autos quedaron varados.

Un automóvil quedó varado en el bajo puente de Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, debido a la inundación que dejaron las intensas lluvias de esta noche; bomberos y policías de Tránsito se encuentran en la zona.



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También en el bajopuente de Viaducto Miguel Alemán y 5 de Febrero, se reportó una importante anegación, misma que provocó tránsito lento.

Hubo reporte de encharcamientos en Martín Carrera, en la colonia Presidentes de México, alcaldía Iztapalapa, y en la Av. Tláhuac e Independencia, colonia Santiago Zapotitlán, en Tláhuac.

Las inundaciones también se presentaron en colonias de la Cuauhtémoc, uno muy importante en Bucareli y Paseo de la Reforma. Así como en Jardines del Pedregal, en la Álvaro Obregón.

Se atendió una afectación por agua en la colonia El Arbolillo, en la Gustavo A. Madero, donde camiones Vactor tuvieron que llegar a desazolvar y retirar el agua.

Se activa alerta amarilla y roja

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del gobierno capitalino informó que poco después de la medianoche seguían las lluvias de intensidad moderada en:

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Así como lluvias ligeras en el resto de las demarcaciones de la capital mexicana, mismas que en algunos puntos estuvieron acompañadas de descargas eléctricas.

Por la tarde, antes el anuncio de fuertes precipitaciones, las autoridades activaron las alertas amarilla y roja en la Ciudad de México, que se extendieron hasta la madrugada del sábado.

Con información de Conagua

ICM