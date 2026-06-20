Saldo de las Fuertes Lluvias en la Ciudad de México: Encharcamientos y Caída de Árboles

Las autoridades de la capital del país activaron alerta amarilla y roja por lluvias; las precipitaciones más fuertes se registraron en los límites entre Iztapalapa y Benito Juárez

Auto varado tras encharcamiento en bajopuente de Tacubaya, en la Miguel HidalgoAuto varado tras encharcamiento en bajopuente de Tacubaya, en la Miguel Hidalgo. Foto: N+

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Fuertes lluvias causan encharcamientos y caída de árboles. Iztapalapa y Benito Juárez, las más afectadas. Descubre cómo las autoridades están respondiendo.

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