Vuelo de JetBlue Procedente de Cancún Aterriza de Emergencia en Florida; Hay Varios Heridos

El vuelo 1230 de JetBlue, un Airbus A320, procedente del Aeropuerto Internacional de Cancún, México, con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey, aterrizó de emergencia en Florida, Estados Unidos tras detectarse un problema en pleno vuelo. De forma preliminar se informó que hay varios heridos.

La aerolínea indicó, en un comunicado, que el avión experimentó una pérdida de altitud y que personal médico atendió a los pasajeros y a la tripulación, quienes requirieron atención adicional y fueron trasladados a un hospital local.

Vuelo accidentado se dirigía de Cancún a Newark

El vuelo de JetBlue que cubría la ruta Cancún-Nueva Jersey se desvió a Tampa después de que la tripulación reportara un problema con los controles de vuelo, según informaron la Administración Federal de Aviación (FAA) y la aerolínea. La aeronave aterrizó sin incidentes; al menos tres pasajeros resultaron heridos y las autoridades investigan las causas del accidente.

¿Cómo era clima en Tampa, Florida, durante vuelo 1230 de JetBlue?

Los reportes meteorológicos en Tampa, Florida, mencionan que las condiciones en la zona eran tranquilas, y los pilotos comunicaron a la torre de control que las lesiones se debieron a un fallo en los controles de vuelo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el avión, un Airbus A320, fue desviado a las 14:00 horas (hora local) debido a un problema en los controles de vuelo.

JetBlue informó que personal médico evaluó tanto a los pasajeros como a la tripulación. Quienes requirieron atención adicional fueron trasladados a hospitales en el área de Tampa.

