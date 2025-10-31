La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial debido a la Rodada del Terror 2025, en N+ te decimos cuáles son los puntos afectados para que tomes tus previsiones.

¿Cuándo se realizará la rodada del terror 2025 en CDMX?

La rodada del terror 2025 en la CDMX inicia el viernes 31 de octubre y termina las actividades el domingo 2 de noviembre.

¿Cuántos policías vigilarán la rodada del terror 2025 en CDMX?

#BoletínSSC | #OPERATIVO | #Tránsito | Con motivo de las concentraciones de motociclistas denominadas "Rodadas del Terror", la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC pondrá en marcha un dispositivo de seguridad y vialidad para salvaguardar la integridad física de los… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 31, 2025

Para la rodada del terror 2025 se desplegarán 350 oficiales, apoyados de nueve remolques de motocicletas conocidos como “bestias”, para prevenir:

Alteración al orden público

Faltas administrativas

Conflictos vehiculares

Comisión de ilícitos

¿Qué labores realizarán policías de tránsito CDMX en la rodada del terror 2025?

El personal de Tránsito capitalino se encargará de dar acompañamiento durante las rodadas de terror 2025 para garantizar el cumplimiento al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y la seguridad de todos los asistentes.

¿Cuáles son los puntos afectados por la rodada de terror 2025?

Las rodadas de motociclistas tienen varios puntos de reunión, como lo son:

Ángel de la Independencia

Inmediaciones del estadio de Ciudad Universitaria

Cercanía del Estadio Azteca

Monumento Cabeza de Juárez

Tienda departamental ubicada en el Circuito Interior

Se estima que serán 30 puntos en diversas alcaldías de la CDMX.

¿A qué hora iniciarán los recorridos de rodada del terror 2025 en CDMX?

Se estima que los recorridos de la rodada del terror 2025 inicien este viernes 31 de octubre a partir de las 17:30 horas, según las convocatorias en redes sociales, por ejemplo:

En San Lorenzo Tlacoyucan, en Milpa Alta; a las 18:30 horas

En San Juan Ixtayopan, Tláhuac, a las 19:00 horas

Río Consulado, en Venustiano Carranza, a las 20:00 horas

¿Recomendaciones a automovilistas por rodada del terror 2025 en CDMX?

La SSC recomienda a los automovilistas tomar precauciones, hacer caso a las indicaciones de los policías de Tránsito respecto a cortes o desvíos a la circulación vehicular, bajar la velocidad y ceder el paso a los peatones.

