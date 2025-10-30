Este Será el Operativo Contra la Rodada del Terror en Calles de Guadalajara, Jalisco

En el marco de la Noche de Brujas, autoridades reforzarán la vigilancia ante convocatorias en las que grupos de motociclistas se apoderan de las calles de la ciudad.

Está listo un operativo en coordinación con dependencias de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, con monitoreo a través del Escudo Urbano C5.

Se tiene plenamente identificada la convocatoria de estos grupos, contamos con información puntual de hora y rutas. Por el hecho de participar en estas rodadas son acreedores a un acto de molestia, retención o retiro de su motocicleta Israel Boruel Neri, director metropolitano de la Policía Vial.

Entre las zonas detectadas como puntos de reunión de las caravanas de motos están la zona del Bajío, el cruce de Calzada Independencia y Periférico, avenida Río Nilo y avenida Central, así como el puente Matute Remus.

En el marco de la Noche de Brujas, autoridades reforzarán la vigilancia. Foto: N+

Las autoridades vigilarán de cerca a los grupos de motociclistas para evitar situaciones de riesgo y atender incidentes de manera oportuna.

¿Qué medidas se tomarán respecto al transporte público durante la noche de Halloween?

Por otro lado, para la noche de Halloween, se aseguró que el servicio de transporte público no deberá ser suspendido. Sin embargo, ante posibles actos vandálicos que afecten a las unidades del transporte colectivo, se contempla apoyo policial.

En caso de que los operadores decidan terminar temprano sus rutas, policías brindarán asistencia a los usuarios que se queden sin camión.

No se tiene información de paro de transporte público. Ya estamos prevenidos para dar asistencia, trazamos rutas por vías rápidas que cruzan el AMG Juan González Castañeda, comisario general de la Policía Preventiva Estatal.

Autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar participar en las “Rodadas del Terror” y a no realizar actos vandálicos que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Moisés Hernández N+

