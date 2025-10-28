¿A Qué Distancia de Cancún Está el Huracán Melissa? Aviso por Trayectoria del Ciclón Hoy

El poderoso huracán Melissa, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento sobre el Mar Caribe hoy, 28 de octubre de 2025, por lo que aquí en N+ te contamos a qué distancia está de Cancún, Quintana Roo, y si es que representa peligro para México.

Los datos clave

Melissa es uno de los 3 huracanes que alcanzaron la máxima categoría en esta temporada de ciclones tropicales 2025, que termina el próximo 30 de noviembre.

en esta temporada de ciclones tropicales 2025, que termina el próximo 30 de noviembre. Erin y Humberto también se convirtieron en poderosos huracanes de categoría 5, en el océano Atlántico.

también se convirtieron en poderosos huracanes de categoría 5, en el océano Atlántico. En esta cuenca oceánica, se han formado hasta el momento 13 ciclones : cinco huracanes y ocho tormentas tropicales.

: cinco huracanes y ocho tormentas tropicales. Para esta temporada se previó la formación de entre 13 y 17 sistemas en el Atlántico, por lo que aún podrían formarse cuatro más.

Noticia relacionada: Aviso por Catástrofe en Jamaica ante Impacto del Huracán Melissa.

Video: Clima Hoy en México del 28 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: Ubicación y Trayectoria de Melissa

¿Dónde se encuentra Melissa?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló este martes, en su reporte de las 08:00 horas (tiempo del centro de México), que Melissa se mantiene muy cerca de Jamaica y se dirige lentamente hacia Cuba.

Ubicación : A 180 kilómetros al oeste-suroeste de Kingston, Jamaica.

: A 180 kilómetros al oeste-suroeste de Kingston, Jamaica. Fuerza : Vientos máximos sostenidos de 280 km/h y rachas de 345 km/h.

: Vientos máximos sostenidos de 280 km/h y rachas de 345 km/h. Desplazamiento: Hacia el nor-noreste a 7 km/h.

Impactante Video del “Ojo del Monstruo”: Así Luce el Centro del Huracán Melissa desde el Espacio.

¿A qué distancia está de Cancún?

Según la información de la Conagua, Melissa se encuentra lejos de costas nacionales, a 995 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.



“Debido a su distancia el sistema no representa riesgo para el territorio mexicano”, indicó el organismo.

En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó sobre el riesgo para Jamaica, Cuba y las Bahamas.

En redes sociales, agregó que los aviones cazahuracanes detectaron que el ciclón sigue fortaleciéndose. “Vientos catastróficos se dirigen hacia el sur de Jamaica”, alertó.

Melissa Alcanza Máxima Categoría de Huracán y Este Día Tocará Tierra.

Video del impactante ojo de Melissa

En los últimos días, los satélites han captado desde el espacio el impresionando ojo del huracán Melissa. Hoy, el Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera, de la Universidad Estatal de Colorado (CIRA-CSU), compartió nuevas videos del centro del fenómeno meteorológico.

“Imágenes simplemente increíbles del huracán Melissa esta mañana mientras se acerca a Jamaica” escribió junto al video.

Simply incredible imagery of Hurricane Melissa this morning as it approaches Jamaica. pic.twitter.com/iNpObnBWmo — CIRA (@CIRA_CSU) October 28, 2025

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb