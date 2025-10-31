Marchas HOY 31 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 31 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 10 concentraciones, 33 rodadas motociclistas, 9 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 23 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

16:00 Horas. La Brigada Callejera “Elisa Martínez” marchará de Brigada Callejera “Elisa Martínez” en Corregidora No. 115, Col. Centro, con destino al Zócalo capitalino, en el marco de la conmemoración del “Día de Muertos” realizarán “La Caminata del Silencio”.

Cuauhtémoc

18:00 Horas. La Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente marchará del Módulo Legislativo de Atención, Orientación Quejas Ciudadanas y Apoyo a una Vida Libre de Violencia en Camelia No. 202, Col. Guerrero, con destino a diferentes calles de la Col. Guerrero.

Concentraciones

Cuauhtémoc

16:00 Horas. La Fuerza Amplia de Transportistas se reunirán en la Secretaría de Movilidad en Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte.

Asistirán a una reunión con autoridades del Gobierno Central y de Movilidad, con el fin de conocer la propuesta respecto a su demanda relacionada con el aumento de la tarifa del servicio público.

Rodadas motociclistas

Diversos grupos de motociclistas realizarán 33 ‘Rodadas del Terror’ desde diferentes puntos de las alcaldías de la Ciudad de México a partir de las 17:30 y hasta las 21:30 horas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 31 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ