¿Elipse Solar Total del 2 de Agosto de 2027 Será el Más Largo del Siglo XXI?

El 2 de agosto de 2027, ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más relevantes: un eclipse solar total, el cual pasará a la historia porque será uno de los más largos del siglo XXI.

De acuerdo con la NASA, este eclipse será total, es decir, la Luna cubrirá el disco solar de tal forma que proyectará su sombra sobre la Tierra, lo que "creará" la oscuridad.

Su duración se estima en 6 minutos y 23 segundos, lo que lo hará uno de los más largos del presente siglo, aunque no el que más dure, según datos de la agencia espacial.

Entonces, ¿cuál es el más largo del presente siglo?

Aunque en redes sociales y algunos medios se ha informado que el próximo 2 de agosto de 2027 se dará el de mayor duración, la verdad es que no es así... en términos generales.

En una revisión hecha al Catálogo de Eclipses Solares de la NASA del 2001 al 2100, el eclipse solar total más largo ocurrió el 22 de julio de 2009, al cronometrar 6 minutos y 39 segundos.

Incluso, la página creada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, uno de los países donde se verá el fenómeno, señala que será "uno de los eclipses totales más largos del siglo".

Ahora bien, hay una particularidad a tomar en cuenta: el de 2009 el clímax ocurrió sobre el océano Pacífico, mientras que el de 2027 será en tierra continental (Egipto).

De esta forma, si tomamos solamente el hecho de la duración, el mayor de este siglo es el de 2009, si agregamos el factor de que se dé en tierra firme, será el de 2027.

¿Dónde se verá el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027?

La información proporcionada por la NASA explica que se podrá ver en África, Europa, Medio Oriente y parte de Asia.

Se estima que se perciba en más de 11 países, pero los principales serán Marruecos, España, Algeria, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

En Egipto, el eclipse alcanzará su máximo, es decir, serán los 6 minutos 23 segundos estimados por la NASA para convertir a este espectáculo astronómico en uno de los más largos del siglo.

