EUA Ataca Otro Buque con Presuntos "Narcoterroristas" en el Caribe; Sus 3 Tripulantes Murieron

El Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo este jueves 6 de noviembre de 2025 un nuevo ataque letal en el Caribe contra un buque operado por presuntos "narcoterroristas".

De acuerdo con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, el buque supuestamente traficaba estupefacientes en el Caribe, por lo que, por órdenes del presidente Donald Trump, fue atacado en aguas internacionales.

En el ataque murieron los tres presuntos "narcoterroristas" que se encontraban a bordo de la embarcación, sin que ningún miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos resultara herido.

"Como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense", escribió Hegseth a través de su cuenta de X.

A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

El Departamento de Defensa publicó material audiovisual catalogado como "no clasificado" que documenta parte de la operación en el Caribe, zona conocida por ser corredor de tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

