Aerolíneas Mexicanas Emiten Aviso por Recortes de Vuelos en EUA y Cancelación de Rutas del AIFA

Más de 800 vuelos fueron cancelados este viernes 7 de noviembre de 2025 en Estados Unidos como parte de una medida de reducción del tráfico aéreo llevada a cabo por la administración del presidente Donald Trump ante la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del gobierno, que hoy cumpliría 38 días.

La restricción afecta al 10% del tráfico aéreo en Estados Unidos y podría llegar al 20% si el cierre del gobierno persiste la próxima semana. De acuerdo con estimaciones del Departamento del Tesoro estadounidense, unos 4 mil vuelos al día podrían quedarse en tierra.

De los 40 aeropuertos afectados por esta medida, la terminal de O'Hare en Chicago, Illinois, encabeza la lista de cancelaciones con unas 40, seguido del Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, con 38. Mientras que las aerolíneas con mayor número de vuelos cancelados eran:

American Airlines: 221

United: 184

Delta: 173

El shutdown ha dejado una escasez de 2 mil controladores aéreos, que según las autoridades se han dado de baja y han tomado trabajos provisionales, en algunos casos como conductores de apps de transporte privado, ante la falta de pago.

Además, millones de viajeros estadounidenses podrían verse afectados si esta situación se prolonga de cara al Día de Acción de Gracias, uno de los festivos más importantes del año en Estados Unidos.

Caos Aéreo en EUA por "Shutdown": ¿En Qué Aeropuertos Hay Cancelación de Vuelos

¿Reducción de operaciones en EUA afecta a viajeros mexicanos?

Según el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, los vuelos internacionales no sufrirán afectaciones pese a la reducción del tráfico aéreo forzada por el cierre de gobierno. "Tenemos tratados internacionales que debemos respetar. Debido a esos acuerdos, no voy a afectar a los vuelos internacionales", dijo en conferencia de prensa.

Duffy agregó que hay países que "están esperando que Estados Unidos incumpla los acuerdos para poder reducir los vuelos estadounidenses" e insistió en que es algo que no va a ocurrir.

En tanto que la aerolínea mexicana Volaris informó que hasta el momento no ha sido informada de ninguna afectación en sus vuelos hacia Estados Unidos. "Volaris sin afectaciones por recortes de vuelos en Estados Unidos", añadió en un mensaje difundido a sus pasajeros en la red social X.

Entra en vigor cancelación de rutas desde el AIFA

Este viernes también entró en vigor la cancelación de rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia destinos en Estados Unidos, esto como parte de las medidas del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés), que revocó 13 rutas (algunas en operación y otras próximas a comenzar) desde esa terminal aérea.

Al respecto, la aerolínea Viva habilitó alternativas para los vuelos entre el 11 y el 10 de noviembre afectados por las nuevas disposiciones del gobierno estadounidense. "Estas medidas derivan de la orden DoT-OST-2025-0436 (2025-10-13), emitida el 28 de octubre, que impacta temporalmente las operaciones desde el AIFA", explicó en un comunicado.

Viva recordó a sus usuarios que, hasta el momento, todas las rutas que opera hacia y desde Estados Unidos continúan operando con normalidad desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

