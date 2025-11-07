Inicio Internacional Muere la Ilustradora Amaia Arrazola, Autora de "Totoro y Yo"; ¿Quién Era y de Qué Falleció?

Muere la Ilustradora Amaia Arrazola, Autora de "Totoro y Yo"; ¿Quién Era y de Qué Falleció?

|

N+

-

La ilustradora española Amaia Arrazola logró gran popularidad en la literatura infantil, juvenil y en crear murales. Destacan sus obras "Wabi Sabi" y “Totoro y yo”

¿Quién Era Amaia Arrazola, Autora de "Totoro y Yo"? Esto se Sabe de su Muerte

Amaia Arrazola, autora de títulos como Waba Sabi o Totoro y yo. Foto: X @SelentoBooks

COMPARTE:

El mundo de la ilustración está de luto por la muerte de Amaia Arrazola, a los 41 años; entre sus obras destaca "Totoro y yo".

Video relacionado: El Fascinante Mundo de la Ilustración en 3D y Animación Digital

Amaia logró gran popularidad en la literatura infantil, juvenil y en crear murales; sus primeros pasos fueron al estudiar publicidad y relaciones públicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde comenzó a trabajar en la dirección de arte en el sector publicitario.

  • En 2010, se mudó a Barcelona y fue alcanzando más popularidad como ilustradora. Después se adentró en libros para la adolescencia, adultos e infantiles, con un toque de experiencias personales y fantasía.
  • En 2017, obtuvo una residencia artística en la ciudad japonesa de Matsudo y todo lo que aprendió lo plasmó en el libro Wabi Sabi, después en “Totoro y yo”. Tenía una fascinación por la pintura y crear murales que se pueden observar en su sitio web. 
  • En 2020, se editó “¿Ahora quién soy?”, una de sus obras más distinguidas sobre la maternidad. Sin dudarlo, se adentró también en la literatura infantil con juegos y preguntas para que los más jóvenes consiguieran comprender sus emociones. 

¿De qué murió la ilustradora Amaia Arrazola?

Familiares y amigos reportaron que la ilustradora Amaia Arrazola murió el 5 de noviembre de 2025 a los 41 años, luego de una enfermedad que le fue diagnosticada hace apenas unos meses.

Su deceso ha generado una gran conmoción en el País Vasco, donde era originaria, y aunque radicaba en Barcelona, estaba estrechamente ligada con Vitoria-Gasteiz, la ciudad que la vio nacer.

Los detalles médicos de la enfermedad que padecía y la causa de su muerte no han sido revelados, pero medios locales han reportado que su padecimiento avanzó de manera fulminante y fue sorpresiva para sus seres queridos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

Tendencias
Inicio Internacional Quien era amaia arrazola de que murio autora de totoro y yo esto sabe muerte