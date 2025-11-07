Muere la Ilustradora Amaia Arrazola, Autora de "Totoro y Yo"; ¿Quién Era y de Qué Falleció?
N+
La ilustradora española Amaia Arrazola logró gran popularidad en la literatura infantil, juvenil y en crear murales. Destacan sus obras "Wabi Sabi" y “Totoro y yo”
COMPARTE:
El mundo de la ilustración está de luto por la muerte de Amaia Arrazola, a los 41 años; entre sus obras destaca "Totoro y yo".
Video relacionado: El Fascinante Mundo de la Ilustración en 3D y Animación Digital
Amaia logró gran popularidad en la literatura infantil, juvenil y en crear murales; sus primeros pasos fueron al estudiar publicidad y relaciones públicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde comenzó a trabajar en la dirección de arte en el sector publicitario.
- En 2010, se mudó a Barcelona y fue alcanzando más popularidad como ilustradora. Después se adentró en libros para la adolescencia, adultos e infantiles, con un toque de experiencias personales y fantasía.
- En 2017, obtuvo una residencia artística en la ciudad japonesa de Matsudo y todo lo que aprendió lo plasmó en el libro Wabi Sabi, después en “Totoro y yo”. Tenía una fascinación por la pintura y crear murales que se pueden observar en su sitio web.
- En 2020, se editó “¿Ahora quién soy?”, una de sus obras más distinguidas sobre la maternidad. Sin dudarlo, se adentró también en la literatura infantil con juegos y preguntas para que los más jóvenes consiguieran comprender sus emociones.
¿De qué murió la ilustradora Amaia Arrazola?
Familiares y amigos reportaron que la ilustradora Amaia Arrazola murió el 5 de noviembre de 2025 a los 41 años, luego de una enfermedad que le fue diagnosticada hace apenas unos meses.
Su deceso ha generado una gran conmoción en el País Vasco, donde era originaria, y aunque radicaba en Barcelona, estaba estrechamente ligada con Vitoria-Gasteiz, la ciudad que la vio nacer.
Los detalles médicos de la enfermedad que padecía y la causa de su muerte no han sido revelados, pero medios locales han reportado que su padecimiento avanzó de manera fulminante y fue sorpresiva para sus seres queridos.
Historias recomendadas:
- Selección Mexicana: Julián Quiñones es Baja para la Fecha FIFA de Noviembre
- Efraín Juárez en la Mira del Celtic de Escocia: ¿Los Pumas se Quedarán Sin Entrenador?
Con información de N+
HVI