Muere la Ilustradora Amaia Arrazola, Autora de "Totoro y Yo"; ¿Quién Era y de Qué Falleció?

El mundo de la ilustración está de luto por la muerte de Amaia Arrazola, a los 41 años; entre sus obras destaca "Totoro y yo".

Video relacionado: El Fascinante Mundo de la Ilustración en 3D y Animación Digital

Amaia logró gran popularidad en la literatura infantil, juvenil y en crear murales; sus primeros pasos fueron al estudiar publicidad y relaciones públicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde comenzó a trabajar en la dirección de arte en el sector publicitario.

En 2010 , se mudó a Barcelona y fue alcanzando más popularidad como ilustradora. Después se adentró en libros para la adolescencia, adultos e infantiles, con un toque de experiencias personales y fantasía.

, se mudó a Barcelona y fue alcanzando más popularidad como ilustradora. Después se adentró en libros para la adolescencia, adultos e infantiles, con un toque de experiencias personales y fantasía. En 2017 , obtuvo una residencia artística en la ciudad japonesa de Matsudo y todo lo que aprendió lo plasmó en el libro Wabi Sabi, después en “Totoro y yo”. Tenía una fascinación por la pintura y crear murales que se pueden observar en su sitio web.

, obtuvo una residencia artística en la ciudad japonesa de Matsudo y todo lo que aprendió lo plasmó en el libro Wabi Sabi, después en “Totoro y yo”. Tenía una fascinación por la pintura y crear murales que se pueden observar en su sitio web. En 2020, se editó “¿Ahora quién soy?”, una de sus obras más distinguidas sobre la maternidad. Sin dudarlo, se adentró también en la literatura infantil con juegos y preguntas para que los más jóvenes consiguieran comprender sus emociones.

¿De qué murió la ilustradora Amaia Arrazola?

Familiares y amigos reportaron que la ilustradora Amaia Arrazola murió el 5 de noviembre de 2025 a los 41 años, luego de una enfermedad que le fue diagnosticada hace apenas unos meses.

Su deceso ha generado una gran conmoción en el País Vasco, donde era originaria, y aunque radicaba en Barcelona, estaba estrechamente ligada con Vitoria-Gasteiz, la ciudad que la vio nacer.

Los detalles médicos de la enfermedad que padecía y la causa de su muerte no han sido revelados, pero medios locales han reportado que su padecimiento avanzó de manera fulminante y fue sorpresiva para sus seres queridos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI