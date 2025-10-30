Podcast Política Déjà Vu | Atracos en Museos, del Robo en el Louvre al de Antropología en México

En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso habla sobre el reciente robo de joyas en el museo de Louvre, así como otros atracos en este recinto y también en México.

Y es que a mediados de octubre 2025, a plena luz del día, unos ladrones irrumpieron en el museo parisino y se robaron piezas valuadas en 100 millones de dólares. Entraron y salieron en menos de siete minutos.

Las autoridades detuvieron ya a varios sospechosos, pero se desconoce el paradero de la mayoría de las piezas.

Más robos, en París y también en CDMX

Pero algo igual de escandaloso había ocurrido antes. El 22 de agosto de 1911, París amaneció con una noticia increíble: alguien se había robado la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, de la colección del Museo del Louvre.

También hubo un robo como de película en México. En la Nochebuena de 1985, dos ladrones se adentraron al Museo Nacional de Antropología e Historia y se llevaron 140 piezas prehispánicas de las culturas Maya, Mexica y Mixteca.

Cuando por fin hallaron su rastro, las autoridades estaban impactadas de que no se tratara de expertos, sino de dos jóvenes estudiantes de veterinaria.

En este episodio, Fernanda Caso dialoga con Edgar Hernández, crítico de arte y doctorante en Historia del Arte por la UNAM. ¡No te lo pierdas!

