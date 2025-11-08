Jeremy Renner Es Acusado de Acoso y Amenazas por la Cineasta Yi Zhou; Él lo Niega

Un nuevo escándalo sacude a Hollywood. La directora de cine Yi Zhou ha publicado en redes sociales imágenes, correos electrónicos, conversaciones por WhatsApp y todo tipo de contenido digital con el que acusa al actor Jeremy Renner de haber cometido acoso en su contra; además de haber presentado un comportamiento errático y de haberla amenazado con llamar a ICE para deportarla.

A principios de esta semana, Yi Zhou confesó sentirse desesperada porque su proyecto Chronicles Of Disney se había visto perjudicado "por el acoso en línea y la mala conducta de Jeremy Renner". De acuerdo con ese primer posteo, Renner le envió fotografías personales e íntimas; agregó que el actor ya había mostrado este comportamiento anteriormente.

Me convenció de su sinceridad, diciendo que llevaba mucho tiempo soltero y que estaba abierto a una relación seria. Creí en él, en el poder del amor y en la posibilidad de redención.

Jeremy Renner ya rechazó las acusaciones. En una comunicación enviada por Marty Singer, abogado del actor, se puede leer: "Si no cesa inmediatamente, mi cliente emprenderá acciones legales contra usted para que responda con todo el peso de la ley por, entre otras cosas, difamación, acoso y para solicitar una orden de alejamiento que le impida cualquier contacto posterior con mi cliente".

Las acusaciones de Yi Zhou

Yi Zhou, conocida por sus videoinstalaciones que se han exhibido en la Bienal de Shanghái y de Venecia, así como en los festivales de cine de Sundance y Cannes, comenzó una colaboración profesional con Jeremy Renner en junio de 2025. De acuerdo con el relato de la directora, Renner se acercó a Zhou enviándole fotografías íntimas no solicitadas y halagándola, además le expresó que fantaseaba con ella y la amaba profundamente.

La directora compartió en sus redes sociales que le creyó y se embarcó "en los meses más difíciles, incluyendo dos proyectos nominados al Oscar en los que lo invité a participar". El actor y la directora de cine firmaron acuerdos para incluir el uso de la imagen y material de archivo de Renner para el documental Chronicles of Disney.

Según Zhou, el actor Jeremy Renner se ha negado a promocionar la cinta y, supuestamente, ha usado cuentas de fans para difundir rumores de que la película ha sido generada con Inteligencia Artificial (IA).

En uno de sus posteos, Yi Zhou confesó que su relación con Jeremy Renner resultó en violencia doméstica. También mencionó que en principio no creyó en las acusaciones que hizo Sonni Pacheco, la exesposa del actor, quien en 2019 lo acusó de abuso de sustancias y comportamiento violento, incluso lo denunció por haber amenazado con matarla; afirmaciones que el actor desestimó.

Yi Zhou mencionó que aunque al principio dudó de las acusaciones, "tras vivirlo en carne propia y temer por mi vida, logré resistir gracias al apoyo de mi equipo y mis amigos de Disney".

Jeremy Renner es acusado de acoso

Las acusaciones más serias contra Renner se refieren a un encuentro que hubo en su casa de Reno, Nevada, el 20 de agosto de 2025, donde el actor le habría gritado a Yi Zhou por horas; y quien, para resguardar su seguridad, se encerró en una habitación.

Zhou ha compartido capturas de pantalla en la que puede advertirse el momento en que Renner supuestamente la amenazó con la deportación: "Inmigración será notificada de tu", dice el mensaje cortado que fue publicado en el perfil de Instagram de la directora de cine.

La respuesta de Jeremy Renner

Este sábado 8 de noviembre, el equipo legal de Jeremy Renner envió un comunicado a la revista People en el que calificó las acusaciones de Yi Zhou como "falsas, indignantes y altamente difamatorias". Los abogados del actor argumentan que las declaraciones de Zhou fueron causadas por un "resentimiento personal", ocasionado porque, supuestamente, Renner rechazó sus insinuaciones románticas.

El comunicado legal confirma la existencia de un "único encuentro breve" ocurrido el 12 de julio de 2025, el cual, según el actor, fue consensuado. Sin embargo, el equipo de quien da vida a Hawkeye sostiene que, tras este encuentro, Zhou comenzó a a acosarlo y a amenazar "implacablemente a mi cliente con cientos de mensajes no solicitados e indeseados".

