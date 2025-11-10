Olivia Rodrigo Estalla contra Trump: "No Usen mi Música para Propaganda Racista"

Olivia Rodrigo, cantante y compositora, condenó el uso de sus canciones por parte del gobierno de Donald Trump.

Todo empezó cuando el pasado 4 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional junto con la cuenta oficial de la Casa Blanca publicaron un vídeo en Instagram que instaba a personas indocumentadas en Estados Unidos a autodeportarse.

Dicho vídeo incluía fragmentos del tema 'All‑American Bitch', de Olivia Rodrigo, mientras se veían imágenes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deteniendo personas, seguidas por escenas de inmigrantes abordando aviones.

La reacción de Olivia Rodrigo

Al ver su música empleada en ese contexto, Rodrigo puso un comentario en la publicación:

"No usen mi música para promover su racismo y su propaganda de odio"

Este mensaje fue capturado por varios usuarios antes de que fuera eliminado de la publicación; no está claro si Rodrigo lo borró o si fue removido por Instagram o la cuenta oficial.

Posteriormente, el audio de su canción fue retirado del vídeo; ahora aparece un mensaje que indica: “Esta canción no está disponible en este momento” en el post original, lo que sugiere que la artista o su equipo lograron que se desactivara la pista musical.

Rodrigo, de 22 años, quien tiene ascendencia filipina, pero nació y reside en Los Ángeles, ya había mostrado su apoyo público a los inmigrantes cuando rechazó las redadas del ICE en su ciudad, afirmando que “Los Ángeles simplemente no existiría sin los inmigrantes”.

Este no es el primer choque de Rodrigo con la campaña de Trump por uso no autorizado de su música: en 2024, su canción 'Déjà vu' fue usada por un perfil vinculado a la campaña del expresidente, lo que provocó que exigiera que retiraran el audio de ese perfil.

Con este pronunciamiento, Olivia Rodrigo no solo exige control sobre el uso de su producción artística, sino que también reafirma su postura a favor de la dignidad y los derechos de las personas migrantes.

