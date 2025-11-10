Angélica Vale Se Divorcia de Otto Padrón: Se Enteró por Sorpresa Antes de su Cumpleaños

La actriz y cantante Angélica Vale confirmó públicamente que su matrimonio con el ejecutivo de medios Otto Padrón llega a su fin. Lo relevante es que ella asegura que se enteró por sorpresa de la demanda de divorcio que Padrón presentó.

Durante la emisión de su programa de radio, Angélica Vale rompió en llanto y explicó que, aunque ya llevaba varios meses separada, no sabía que el trámite legal ya estaba en proceso.

“Me estoy divorciando… esta noticia me tomó de sorpresa”, dijo.

También señaló que recibió la noticia mientras cenaba con su familia, a través de un aviso sobre una publicación del periodista Javier Ceriani, quien adelantó detalles del proceso.

"No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tenemos dos hijos y haría lo que fuera por mis hijos, perdón que llore pero es un momento difícil para mí. Nunca pensé que me fuera a pasar, él me dice que no sabía que sus abogados iban a meter una semana antes de mi cumpleaños los papeles, eso ya no importa", dijo Vale.

La historia de amor entre Angélica Vale y Otto Padrón

Angélica Vale y Otto Padrón contrajeron matrimonio hace aproximadamente 14-15 años y son padres de dos hijos, ­Angélica Masiel y ­Daniel Nicolás.

Padrón también tiene hijas de una relación anterior.

Según los documentos legales, la demanda de divorcio se presentó el 4 de noviembre ante la Corte Superior de Los Ángeles, bajo el rubro “diferencias irreconciliables”.

La solicitud de divorcio incluye un esquema de custodia compartida de los hijos, alternancia de fines de semana y viajes internacionales permitidos para ambos padres.

En el expediente se pide que Angélica Vale sea la residencia principal de los menores.

También se menciona una cláusula de no difamación: ambos progenitores y terceros deberán abstenerse de comentarios negativos frente a los menores.

De manera sorprendente, el trámite se habría iniciado sin que Vale hubiera sido informada de manera directa y oficial por su esposo.

Se enteró del divorcio un día antes de su cumpleaños

La reconocida actriz y cantante compartió una emotiva carta en la que expresó su gratitud hacia el padre de sus hijos por los años que compartieron juntos. Angélica Vale decidió escribir este mensaje en vísperas de su cumpleaños número 50, que celebrará el próximo 11 de noviembre.

"Tengo mucha ilusión de festejar mañana, tengo muchas ganas de celebrar con mis hijos, con mi mamá, pero denme chance. Y como diría José José, el amor acaba, se nos olvidó regar la plantita", dijo Vale entre lágrimas.

Historias recomendadas:

Mariachis de Christian Nodal No Pueden Entrar a EUA; Les Niegan la Visa

Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón Presenta Demanda

Michelle Domínguez Acusó Violencia y Hostigamiento en Miss Universo México

Dua Lipa Presume su Español Cantando Covers de Miranda y Soda Stereo