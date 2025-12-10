Billie Eilish Lanza el Trailer de su Documental Que Es Dirigido por James Cameron

Billie Eilish hará su debut en la pantalla grande por todo lo alto, de la mano del cineasta James Cameron, responsable de películas como Titanic y Avatar.

Este ambicioso proyecto cinematográfico es nada más y nada menos que la película-concierto en 3D Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D), que lanzó su primer trailer oficial este miércoles 10 de diciembre.

Un documental concierto sin precedentes

La película, que estará codirigida por Eilish y Cameron incluye material grabado durante la gira de la cantante en múltiples ciudades del mundo durante 2024 y 2025.

“Esta ha sido una de mis giras favoritas y poder capturarla y codirigir esta película con @jamescameronofficial ha sido realmente un sueño hecho realidad. No puedo esperar a que todos la vean”, dijo Billie Eilish en Instagram.

"Nadie ha filmado un concierto a esta escala", dijo Cameron y aseguró que usaron tecnología nunca antes vista para capturar la experiencia.

El trailer muestra tanto las imágenes del concierto como momentos íntimos de Billie detrás del escenario, lo que ofrece una mirada inmersiva al mundo de la gira.

¿Cuándo se estrena el documental de Billie Eilish?

Se prevé que el documental de Billie Eilish, Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D), llegue a las salas de cine el 20 de marzo de 2026.

Antes del lanzamiento del trailer, esta película generó grandes expectativas por lo poco común que es que una figura de la música contemporánea haga mancuerna con un gigante del cine como Cameron.

La promesa de una experiencia de concierto llevada al cine con la calidad excepcional que Cameron promete podría redefinir la manera en la que se documentan las girs musicales.

