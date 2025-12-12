El Rey Carlos III Da Mensaje sobre el Cáncer que Padece y su Tratamiento

El rey Carlos III compartió un mensaje para el Reino Unido donde habló sobre el diagnóstico de cáncer que enfrenta desde principios del 2024. El monarca aprovechó el mensaje para promover el diagnóstico temprano entre los ciudadanos.

En el mensaje transmitido por la BBC, el hijo de la reina Isabel II pidió a los ciudadanos del Reino Unido que encuentren un espacio en sus corazones para los cientos de miles de personas que son diagnosticados con cáncer al año:

En medio de estás fiestas les quiero pedir que encuentren un sitio especial en sus corazones sus puentes y sus plegarias para las cientos de miles de personas a lo largo del Reino Unido que reciben un diagnóstico de cáncer cada año.

El monarca habló desde su propia experiencia, pues fue diagnosticado con cáncer en febrero del 2024:

Sé por mi propia experiencia que el diagnóstico de cáncer puede ser sobrecogedor y también sé que la detección temprana es la clave que puede transformar la trayectoria de un tratamiento.

El rey Carlos advierte sobre la importancia del diagnóstico temprano

El rey Carlos III también señaló que 9 millones de personas en el Reino Unido no acuden a hacerse pruebas diagnósticas cuando es debido:

Al menos 9 millones de personas en nuestro país no están al corriente con los exámenes diagnósticos que tienen disponibles. Esas son al menos 9 millones de oportunidades perdidas.

“El diagnóstico temprano simplemente salva vidas”, explicó el representante de la corona británica. Además, señaló que él mismo es prueba de la efectividad de la acción temprana e informó que su cáncer se ha reducido gracias a la atención médica que ha recibido:

Gracias al diagnóstico temprano mi propio cáncer ha sido reducido en el último año está hazaña es una bendición personal.

