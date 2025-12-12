Mensaje del Rey Carlos como Paciente de Cáncer: A Esta Hora Hablará sobre su Salud

El Rey Carlos III dará un mensaje hoy, 12 de diciembre de 2025, para hablar de su vida como paciente con cáncer, en N+ te compartimos a qué hora será y cuáles son los motivos de expresar su experiencia personal.

La intervención es parte de una campaña internacional que busca apoyar la investigación. El mensaje se podrá escuchar a partir de las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX), lo motivos para compartir su experiencia personal con la enfermedad son:

Recaudar fondos.

Destacar la importancia de la detección y diagnóstico temprano.

Expresar solidaridad con quienes enfrentan el cáncer.

Cabe señalar que forma parte de la iniciativa Stand Up to Cancer, que es un esfuerzo conjunto entre Cancer Research UK y el Canal 4 del Reino Unido.

¿Cómo será el mensaje del Rey Carlos?

El mensaje será a través de un video que fue grabado a fines de noviembre en Clarence House, residencia cercana al Palacio de Buckingham. De acuerdo con la oficina del monarca, su participación pretende subrayar la importancia de buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma y apoyar a las familias que viven procesos similares.

El Rey Carlos III reveló a principios del año pasado que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, aunque no dio detalles sobre el tipo de padecimiento. A pesar de las especulaciones difundidas por algunos medios, el Palacio de Buckingham en ese momento mantuvo en reserva la información relacionada con su diagnóstico.

