¿Qué Tan Monógamos son los Humanos? Nuevo Estudio Revela Qué Tan Fieles Somos como Especie

Un nuevo estudio apunta a que los humanos están entre las especies más monógamas de mamíferos. Aunque hay variaciones significativas entre culturas, en conjunto la especie estaría entre las más fieles.

El estudio, aborda a más de 100 sociedades, descubrió que los humanos tienen un 66% de hermanos que comparten ambos progenitores.

¿Para qué existe la monogamia?

¿Qué sentido evolutivo podría tener la monogamia? Cuando volteamos hacia otras especies animales, encontramos que tener múltiples parejas suele ser la norma. No obstante, varios estudios apuntan a que la monogamia podría ser un factor que contribuye a la creación de sociedades cooperativas, lo que ha sido crucial para el éxito de la humanidad.

No obstante, aún está a debate si la monogamia podría ser considerada como el sistema de apareamiento humano típico.

Para dirimir esta cuestión, el antropólogo Mark Dyble estudió la monogamia a lo largo de 100 sociedades humanas, empleando datos genéticos. Además, comparó estos datos con los de 34 especies de mamíferos.

¿Los humanos son muy monógamos?

Según el estudio publicado en Proceedings of the Royal Society, los humanos serían una especie altamente monógama. En el análisis, el investigador de la Universidad de Cambrige señaló que en la mayoría de las sociedades es frecuente que los hermanos compartan ambos padres.

En humanos, el 66% de los hermanos compartían ambos padres. Aunque este dato era variable. En el Neolítico temprano en un sitio de Bretaña, la tasa apenas alcanzaba el 26%, mientras que un cementerio neolítico de Francia la tasa llegó a ser del 100%. Al respecto se lee en el estudio:

Si bien los datos humanos demuestran una considerable diversidad intercultural en las prácticas matrimoniales y de apareamiento, la alta frecuencia general de hermanos completos es consistente con la caracterización de la monogamia como el sistema de apareamiento modal para los humanos.

Según el estudio, los humanos superarían a las suricatas (que tienen una tasa del 59%), pero serían apenas menos monógamos que los castores europeos. Entre las especies más monógamas estaría el perro salvaje africano, Lycaon pictus, con un 85% de hermanos completos.

En cambio, algunas especies cercanas a nosotros, como los chimpancés (Pan troglodytes), categóricamente no son monógamas. Entre estos primates apenas el 4.1% de los hermanos comparten ambos padres.

