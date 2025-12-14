Bloqueos en Carreteras 15 de Diciembre 2025: ¿Qué Pasara con Cierres y Protestas Este Lunes?

Luego de semanas de diálogo y pocos acuerdos entre grupos de transportistas y campesinos con el gobierno federal, se han realizado nuevos anuncios acerca de los bloqueos en carreteras para este lunes 15 de diciembre 2025, te decimos ¿qué pasará con los cierres y protestas? ¿Se acerca un megabloqueo? Te contamos lo que sabemos hasta el momento.

En notas anteriores te hemos dado a conocer cuáles son los motivos por los que se prevén próximas protestas, pero también cuáles son los estados en los que posiblemente se registren afectaciones por las movilizaciones los próximos días.

Video: Bloqueos de Agricultores Hoy: Carreteras Afectadas por Protesta contra Ley de Aguas

¿Qué pasará con los bloqueos en carreteras este lunes 15 de diciembre 2025?

Ante la falta de un consenso con el gobierno, los grupos manifestantes han lanzado un ultimátum para estos días: en caso de que este lunes 15 de diciembre 2025 no se cumplan con las demandas o se logre un acuerdo, retomarán las protestas.

Eraclio Rodríguez Gómez, Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), señaló que estas movilizaciones se activarán en caso de que no se resuelvan sus peticiones.

La solicitud al gobierno está conformada por los siguientes puntos:

Retirar un millón de toneladas de sorgo , con la misma finalidad de sacarlas del mercado para que puedan reaccionar los precios del resto del producto que se va a quedar en el mercado.

, con la misma finalidad de sacarlas del mercado para que puedan reaccionar los precios del resto del producto que se va a quedar en el mercado. Retirar del mercado un millón de toneladas de trigo con la misma finalidad y que este trigo se fuera acopiando a 6,500 pesos la tonelada, al igual que el sorgo, y a 20 mil pesos la tonelada de frijol.

con la misma finalidad y que este trigo se fuera acopiando a 6,500 pesos la tonelada, al igual que el sorgo, y a 20 mil pesos la tonelada de frijol. Retirar del mercado 17 millones de toneladas de maíz para que esto pueda liberar el mercado y que se pague a 7,200 pesos.

Por su parte, los transportistas exigen:

Instalación de paraderos seguros.

Un documento que prohíba retenes estatales y municipales en carreteras federales.

Una oficina especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender robos al transporte.

¿Cuándo se esperan los nuevos bloqueos?

En caso de que no se cumplan las condiciones solicitadas por los grupos inconformes o haya un avance en el diálogo, se esperan bloqueos en carreteras este martes 16 de diciembre 2025 y cierres en aduanas el miércoles 17 de diciembre 2025.

Entre los estados donde se esperan estas protestas, aunque aún no están confirmados como únicos, son:

Estado de México

Chihuahua

Guerrero

Sinaloa

DMZ