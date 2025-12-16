Empresarios Advierten Caos y Pérdidas Millonarias ante Bloqueos de Transportistas y Campesinos

Ante el anuncio de grupos de agricultores y transportistas de reanudar bloqueos en carreteras federales y estatales del país, previo al periodo vacacional de decembrina, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) expresó su preocupación por las afectaciones económicas y el posible caos que podría generarse ante la paralización de las principales vías de comunicación.

La CANACAR advirtió que este tipo de acciones “no solo resultan ineficaces para la atención de cualquier demanda, sino que constituyen una afectación directa a la sociedad, a la economía nacional y al derecho constitucional al libre tránsito”.

Subrayó que los grupos que impulsen y ejecuten los bloqueos deberán asumir la responsabilidad por las consecuencias económicas, sociales y de seguridad que se deriven, como retrasos logísticos, pérdidas millonarias, desabasto de productos esenciales y daños a la actividad productiva.

¿Cuándo Serán los Nuevos Bloqueos Carreteros en México? Estos Estados Podrían Tener Afectación

El organismo destacó que la reactivación de bloqueos coincide con las fiestas decembrinas, un periodo de alta movilidad de personas y mercancías en todo el país, lo que podría provocar un caos generalizado con impactos negativos en la seguridad vial, el turismo, el comercio y los servicios, además de afectar a millones de familias que buscan trasladarse a distintos destinos.

Bloqueo de campesinos 2025. Foto: Cuartoscuro

Ante este escenario, CANACAR reiteró su llamado a las autoridades para garantizar el Estado de Derecho y exhortó a los grupos inconformes a privilegiar el diálogo institucional y la legalidad. Recalcó que las carreteras deben ser espacios de movilidad, desarrollo y seguridad, no de presión ni confrontación.

Agricultores y Transportistas amagan con paro nacional este 17 de diciembre

Por su parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtieron que realizarán bloqueos en diversas carreteras del país este 17 de diciembre si no alcanzan acuerdos con el Gobierno de México.

Está prevista una reunión entre agricultores, transportistas y funcionarios federales este martes a las 7:00 horas en la Secretaría de Gobernación. No obstante, los inconformes anunciaron que permanecerán en carreteras y casetas a la espera del resultado del encuentro.

Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, líder del FNRCM, advirtió que, de no lograrse acuerdos, se procederá al bloqueo de carreteras y puentes internacionales para presionar al gobierno a atender sus demandas.

