Sheinbaum Lamenta Pelea en el Congreso CDMX: “Caer en Actos de Violencia Es Condenable”

Luego del zafarrancho que se desató en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que caer en actos de violencia es condenable.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 16 de diciembre de 2025, la mandataria nacional fue cuestionada por la pelea que hubo ayer entre legisladoras —durante el intento de toma de tribuna en la sesión ordinaria en el Congreso capitalino— en la que se registraron golpes, empujones y jalones de cabello.

“Está mal que se llegue a este espectáculo que se dio ayer”, contestó Sheinbaum Pardo.

Llamado a legisladores

Además, dijo a los legisladores de todos los grupos parlamentarios que no tiene por qué llegarse a la violencia.

Yo creo que no debe ocurrir esto; se puede estar en contra de una propuesta, incluso se pude tomar una tribuna, nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes, pero caer en actos de violencia, pues no… es condenable, no debe ser.

¿Qué sucedió en el Congreso de la CDMX?

Ayer, durante la discusión para crear el nuevo órgano de transparencia capitalino, legisladoras locales protagonizaron una pelea.

Y es que luego de la reforma electoral que extinguió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Gobierno local envió una iniciativa para desaparecer al Info CDMX.

El pasado fin de semana, los partidos políticos alcanzaron un acuerdo para que estuvieran tres personas al frente del nuevo organismo.

Sin embargo, Morena y los partidos aliados metieron una reserva de ley para poner solo a una persona, lo que ocasionó la inconformidad de la oposición, y eso ocasionó las primeras fricciones en tribuna, que arreciaron posteriormente, hasta llegar a los golpes y empujones.

Después del altercado, los legisladores opositores salieron y minutos después la sesión se reanudó y el dictamen se aprobó en lo general; éste autoriza un solo contralor de transparencia.

Con información de N+.

spb