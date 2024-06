La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que anoche se notificó que un juez de Querétaro decretó la libertad de tres integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos el hijo de José Antonio Yepes, alias El Marro.

Durante la conferencia mañanera de hoy, 19 de junio de 2024, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el juez concedió la libertad inmediata del hijo de El Marro.

Destacó que se trata de una situación delicada y que se están rastreando otras órdenes de aprehensión pendientes, para evitar su libertad.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la situación no es de extrañarse debido al “influyentismo” y la corrupción en el Poder Judicial.

Esto es constante, no es de extrañar porque hay mucho influyentismo, mucha corrupción, entonces consideramos que si se eligen los jueces puede reformarse el Poder Judicial, limpiarse, purificarse, entonces no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país, no es concentrar el poder, si se está planteando un órgano independiente, no va ese órgano independiente a depender del Ejecutivo, va a ser independiente para vigilar el comportamiento de magistrados, jueces o ministros.