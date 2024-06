AMLO Pide Más Respeto a la DEA por Opinión sobre Reforma Judicial: ‘Sean Más Prudentes’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió hoy 19 de junio de 2024 "más respeto" a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por la opinión que emitió en torno a la reforma al Poder Judicial, la cual propone el mandatario federal y es respaldada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

El martes 18 de junio se dio a conocer que la DEA considera un riesgo la reforma al Poder Judicial que propone el presidente López Obrador por posible infiltración del crimen organizado.

AMLO cuestiona a la DEA

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado en torno a un posible riesgo que ve la DEA: cárteles mexicanos postulen abogados para ocupar cargos como jueces, ministros o magistrados, si se aprueba la Reforma Judicial que plantea sean electos por voto popular.

Ante la pregunta, el Presidente señaló que "se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente".

Con todo respeto, quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos. Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros.

López Obrador aprovechó para cuestionar el proceso judicial que Genaro García Luna lleva a cabo en Nueva York.

"Es como si yo doy una opinión si por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dando largas y largas; pero no me corresponde meterme en eso, tienen ellos sus procedimientos", señaló.

Por último, llamó a la DEA a que "sean más prudentes, más respetuosos, y lo decimos en buen plan, como cuates".

