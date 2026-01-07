Pago del Bienestar: ¿Quiénes Cobran la Pensión el 8 y 15 de Enero 2026? Apellidos por Día

¿Ya te cayó tu pago del Bienestar? Si aún no recibes el depósito de la pensión correspondiente al primer bimestre enero-febrero, mantente atento al calendario 2026 que dio a conocer la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México el pasado 5 de enero.

Para que no tengas contratiempos en ubicar tu fecha de pago de la Pensión del Bienestar, en N+ te decimos quiénes recibirán su depósito en la Tarjeta del Banco del Bienestar el 8 y 15 de enero de 2026.

Ten en cuenta que los pagos se hacen de forma escalonada, y según la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Por lo que las dispersiones se extenderán entre el 5 y 28 de enero.

Antes ya te orientamos sobre quiénes cobraron su pensión el 6 de enero, este 7 de enero, y además te compartimos un método para verificar con tu CURP si ya está el dinero en tu cuenta.

Video: Calendario Pago Pensión Bienestar 2026 Enero Febrero Puebla

¿Quiénes reciben pago de la Pensión Bienestar el 8 y 15 de enero 2026? Letras

Para que no pierdas la secuencia sobre quiénes reciben su depósito en su cuenta del Bienestar, te recordamos que este jueves 8 de enero corresponderá a los derechohabientes cuyo primer apellido inicia con la letra C.

Mientras que el jueves 15 de enero, será turno de las personas cuyo primer apellido inicia con la letra L.

De modo que si estás registrado en la Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras no te olvides de verificar tu saldo.

Apellidos que cobran la Pensión del Bienestar 8 y 15 de Enero 2026

A continuación hallarás un listado con algunos apellidos por cada inicial a la que corresponde el cobro de la Pensión tanto el 8, como el 15 de enero.

Es importante indicar que se trata de ejemplos, y si tu apellido no se encuentra en el listado pero inicia con las letras antes descritas también recibirás el depósito.

Jueves 8 Enero - Letra C

Cruz

Castillo

Chávez

Castro

Contreras

Cortés

Cervantes

Carrillo

Campos

Camacho

Cabrera

Cárdenas

Jueves 15 Enero - Letra L

López

Luna

Lara

León

Lozano

Leyva

Lugo

Leal

Lira

Limón

Lázaro

Lorenzo

¿De Cuándo es la Pensión del Bienestar en 2026? Monto Por Programa

Recuerda que a partir del bimestre enero-febrero se ajustó el monto que se deposita a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar, por lo que el dinero que debes ver reflejado en tu cuenta es el siguiente:

Pensión Adulto Mayor - 6,400 pesos

- 6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar - 3,100 pesos

- 3,100 pesos Pensión Personas con Discapacidad - 3,300 pesos

- 3,300 pesos Pensión Madres Trabajadoras - 1,650 pesos

Los retiros de este beneficio se pueden hacer en Bancos del Bienestar, aunque también es posible hacer compras en establecimientos.

Video: Inicia Entrega Pensión del Bienestar en Coahuila Enero 2026

Historias Recomendadas