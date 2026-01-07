Pago del Bienestar: ¿Quiénes Cobran la Pensión el 8 y 15 de Enero 2026? Apellidos por Día
N+ | Selene Alonzo Romero
Entre el 5 y 28 de enero se harán los depósitos del primer bimestre de 2026 a las cuentas de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar
COMPARTE:
¿Ya te cayó tu pago del Bienestar? Si aún no recibes el depósito de la pensión correspondiente al primer bimestre enero-febrero, mantente atento al calendario 2026 que dio a conocer la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México el pasado 5 de enero.
Para que no tengas contratiempos en ubicar tu fecha de pago de la Pensión del Bienestar, en N+ te decimos quiénes recibirán su depósito en la Tarjeta del Banco del Bienestar el 8 y 15 de enero de 2026.
Ten en cuenta que los pagos se hacen de forma escalonada, y según la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Por lo que las dispersiones se extenderán entre el 5 y 28 de enero.
Antes ya te orientamos sobre quiénes cobraron su pensión el 6 de enero, este 7 de enero, y además te compartimos un método para verificar con tu CURP si ya está el dinero en tu cuenta.
¿Quiénes reciben pago de la Pensión Bienestar el 8 y 15 de enero 2026? Letras
Para que no pierdas la secuencia sobre quiénes reciben su depósito en su cuenta del Bienestar, te recordamos que este jueves 8 de enero corresponderá a los derechohabientes cuyo primer apellido inicia con la letra C.
Mientras que el jueves 15 de enero, será turno de las personas cuyo primer apellido inicia con la letra L.
De modo que si estás registrado en la Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras no te olvides de verificar tu saldo.
Apellidos que cobran la Pensión del Bienestar 8 y 15 de Enero 2026
A continuación hallarás un listado con algunos apellidos por cada inicial a la que corresponde el cobro de la Pensión tanto el 8, como el 15 de enero.
Es importante indicar que se trata de ejemplos, y si tu apellido no se encuentra en el listado pero inicia con las letras antes descritas también recibirás el depósito.
Jueves 8 Enero - Letra C
- Cruz
- Castillo
- Chávez
- Castro
- Contreras
- Cortés
- Cervantes
- Carrillo
- Campos
- Camacho
- Cabrera
- Cárdenas
Jueves 15 Enero - Letra L
- López
- Luna
- Lara
- León
- Lozano
- Leyva
- Lugo
- Leal
- Lira
- Limón
- Lázaro
- Lorenzo
¿De Cuándo es la Pensión del Bienestar en 2026? Monto Por Programa
Recuerda que a partir del bimestre enero-febrero se ajustó el monto que se deposita a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar, por lo que el dinero que debes ver reflejado en tu cuenta es el siguiente:
- Pensión Adulto Mayor - 6,400 pesos
- Pensión Mujeres Bienestar - 3,100 pesos
- Pensión Personas con Discapacidad - 3,300 pesos
- Pensión Madres Trabajadoras - 1,650 pesos
Los retiros de este beneficio se pueden hacer en Bancos del Bienestar, aunque también es posible hacer compras en establecimientos.
Historias Recomendadas
- Calendario de Pagos Pensión Mujeres Bienestar Enero 2026: ¿Qué Letras Cobran por Día? Monto
- Calendario Bienestar Enero: ¿Hay Registro a Apoyo de 30 a 64 Años? Estas Personas Cobran Primero
- Calendario de Pagos Pensión Bienestar Chihuahua Enero 2026: Lista de Letras que Cobran por Día