Peso Mexicano se Deprecia ante Avance Global del Dólar; Así Cotiza al Cierre Hoy

La depreciación del peso ocurre después de que el presidente Trump afirmó que Washington e Irán aún tienen asuntos por resolver en las negociaciones de paz

billetes de distintas denominaciones de dólarFoto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano se depreció un 0.24% ante un avance global del dólar, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington e Irán aún tienen asuntos por resolver en las negociaciones de paz.

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