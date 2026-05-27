Peso Mexicano se Deprecia ante Avance Global del Dólar; Así Cotiza al Cierre Hoy

El peso mexicano cotizaba este miércoles 27 de mayo de 2026 en 17.34 pesos por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.24% frente al precio de referencia del martes.

La depreciación del peso se da ante un avance global del dólar, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington e Irán aún tienen asuntos por resolver en las negociaciones de paz.

¿Por qué se depreció el peso hoy frente al dólar?

Trump dijo en una reunión de gabinete que Irán seguía interesado en poner fin a la guerra, que ha afectado el suministro energético mundial a través del estrecho de Ormuz, pero agregó que las condiciones no satisfacían a Washington.

A nivel local, el Banco de México (Banxico) redujo su estimación de crecimiento económico para este año en su informe trimestral, lo que reforzó las preocupaciones sobre el equilibrio entre una actividad débil e inflación persistente.

En México, el banco central recortó su expectativa de crecimiento del PIB para este año a un 1.1%, desde el 1.6% previsto en su informe anterior, ante el débil desempeño de la actividad económica al inicio del año.

Bolsa mexicana supera los 70,000 puntos

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el referencial índice accionario S&P/BMV IPC cerró con una ganancia del 1.19%, a 70,021.35 puntos, su mejor nivel de cierre desde el 13 de mayo.

Los títulos de la aerolínea Volaris encabezaron las alzas, con un 4.38% más a 13.10 pesos.

Les siguieron los títulos de la minera Industrias Peñoles, que subieron 3.65%, a 986.97 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años cerró en 9.25%, mientras que la tasa a 20 años se ubicó en 9.68%.

Con información de: Reuters

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