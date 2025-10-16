Barbie Celebra el Día de Muertos 2025 con un Homenaje a 'La Llorona'

Barbie sigue rindiendo homenaje a una de las festividades más emblemáticas de México con su línea Día de Muertos, y esta vez Barbie y Ken llegan vestidos para la ocasión con tres figuras de colección: Barbie La Llorona, Ken Barbie Signature Día de Muertos y Barbie Signature Día de Muertos.

Te contamos todo sobre estas figuras.

Barbie La Llorona 2025

Con esta muñeca, Barbie se transforma en una de las figuras más misteriosas y emblemáticas del folclore latinoamericano: La Llorona. Como parte de su esperada colección Barbie Signature Día de Muertos 2025, la icónica muñeca llega elegante y espectral, con un toque de arte y misticismo.

Con un diseño que mezcla lo festivo con lo sobrenatural, esta edición especial presenta a La Llorona envuelta en encaje blanco, con un vestido azul de capas, corsé y mangas largas que cubren unas manos decoradas con un motivo esquelético. Su rostro, maquillado al estilo de una catrina con lágrimas pintadas, está coronado por un impresionante tocado de rosas negras y velo de encaje, evocando su eterna presencia junto a los ríos al anochecer.

La muñeca mide 30.5 cm (12 pulgadas) y cuenta con un cuerpo posable, perfecto para colocarla en exhibiciones temáticas. Además, incluye base, certificado de autenticidad y forma parte de la exclusiva comunidad Barbie Club 59, donde los fans acceden a contenido y beneficios especiales.

Con esta edición, Barbie no solo celebra el Día de Muertos, sino también la riqueza de las historias que forman parte del imaginario latinoamericano.

Ken Barbie Signature Día de Muertos

Esta vez, Ken adopta un look inspirado en el cempasúchil, la flor que guía a los espíritus en su regreso al mundo de los vivos.

El atuendo en tonos crema y negro está lleno de detalles simbólicos: ribetes dorados, flores bordadas y aplicaciones metálicas que recorren su chaleco y pantalón, mientras pequeños cempasúchiles florecen en los puños de su camisa.

Como toque final, lleva una corbata de cinta, un sombrero y maquillaje de calavera. Las manos, decoradas con huesos pintados, completan el guiño visual a esta tradición.

Barbie Signature Día de Muertos

Vestida con un traje color crema, esta Barbie luce un vestido de volantes bordados, encaje dorado y cintas brillantes que rememoran la belleza artesanal de México.

Las flores de cempasúchil, presentes en el corpiño, el dobladillo y una corona floral, simbolizan la guía para las almas que regresan el Día de Muertos. A este conjunto se suman unas mariposas monarca, que sugieren ese mismo viaje espiritual entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

El maquillaje de calavera, y los accesorios —como sus pendientes colgantes y collares en capas— completan un look muy tradicional.

