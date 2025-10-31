Muere Hombre Agredido a Balazos en Colonia Misión del Arco, en Hermosillo

Una persona del sexo masculino que caminaba por calles de la colonia Misión del Arco, al norte de la ciudad de Hermosillo perdió la vida luego de ser agredido a balazos la tarde de este viernes.

La agresión armada se presentó alrededor de las 03:10 de la tarde cuando la víctima se desplazaba por la calle República de Belice al parecer de sur a norte cuando al llegar al cruce de la avenida Etchojoa, fue ultimado.

El hombre trasladaba cajas de cartón cuando fue sorprendido por hombres armados

La persona de la cual hasta el momento se desconoce su identidad, llevaba un utensilio de carga de los llamados diablitos, en donde trasladaba cajas de cartón al momento de ser sorprendido por sujetos que lograron darse a la fuga sin ser detenidos.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Preventiva Municipal como primeros respondientes, quienes acordonaron la zona para que personal de Servicios Periciales procesen la escena del crimen y el Servicio Médico Forense haga el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley y el inicio de las investigaciones.

con información de Roberto Bahena.

