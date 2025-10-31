¿Cuál es el Proceso de Duelo al Perder a un Ser Querido? Esto Dice Tanatólogo

Para la comunidad mexicana, el Día de Muertos es recordar a quienes fallecieron, pero con la fe y el consuelo de que un día se volverán a encontrar más allá de la vida terrenal.

Y en el proceso de estas muertes, es importante acompañar el duelo y no reprimir el dolor que cada persona y familia pasa al perder un ser querido, ya sea a consecuencia de una enfermedad o un accidente, compartió el tanatólogo, Jorge Estrella.

Acompañar el duelo, sobre todo significa, ofrecer presencia de escuchar y tener la esperanza, no se trata de decir: 'no llores, más bien estoy contigo' y es como una parte educativa, cultural, que es importante acompañarla como familia.

El también sacerdote detalló que, según la enfermedad que tiene una persona, es importante acercarlas a la realidad por la que pasa, y si la familia lo desea, orar por ella, llevar un sacerdote para los últimos momentos.

Estas son las diferentes etapas del duelo ante la muerte de un ser querido

Asimismo, describió las diferentes etapas del duelo por las que pasa una persona después de perder a un ser querido, de las cuales depende cómo impactó su muerte.

La negación, la ira, la tristeza, la aceptación: la negación es aquel momento donde, como dice la palabra, estoy en shock ¿cómo? ¿por qué a mí? Después de ello está la ira, el enojo que pues esta es como una bomba y explota para todos lados y puedo enojarme con Dios, con la vida y con mi familiar que me va a dejar.

Señaló que la mente comprende más la muerte, pues hay fallecimientos más lógicos, porque así se nos educó desde la infancia, pero las emociones son más lentas, y por ello el proceso de la adaptación a la pérdida lleva su tiempo.

con información de Fernanda Romero.

