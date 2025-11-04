Clausuran Tienda en el Centro de Culiacán por Fallas en Medidas de Seguridad

Autoridades municipales clausuraron de manera temporal una sucursal de una conocida cadena tiendas, ubicada en pleno centro de Culiacán, luego de detectar serias deficiencias en los sistemas de prevención contra incendios, así lo informó el director de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros.

De acuerdo con el funcionario, la medida forma parte de un operativo preventivo anual en el que se revisan establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. En este caso, las inspecciones revelaron fallas graves que obligaron a suspender las actividades del establecimiento hasta que la empresa subsane las observaciones emitidas y garantice condiciones mínimas de seguridad para empleados y clientes.

Autoridades mantendrán revisiones en más sucursales

Jesús Bill Mendoza explicó que se otorgó un plazo de cinco días para que la empresa solvente las irregularidades, mientras que las revisiones continuarán los días 4 y 5 de noviembre, ya que existen nueve sucursales de estas tiendas en todo el municipio.

Hemos encontrado algunas inconsistencias que deben ser solventadas durante los próximos cinco días para continuar con sus labores normales. En la tienda del primer cuadro de la ciudad, ubicada sobre la avenida Obregón, las fallas son más delicadas por el tema de prevención de incendios. Por ello se decidió suspender las actividades hasta que se corrijan las observaciones.

Asimismo, informó que consultores y gerentes nacionales de la compañía llegarán a Culiacán para dar seguimiento al caso y gestionar el restablecimiento de operaciones una vez que se cumplan las recomendaciones emitidas.

Coordinaciones Municipales de Protección Civil Clausuran Tiendas de Conveniencia en Todo Sonora

La autoridad local subrayó que no se permitirá la reapertura del inmueble hasta que se compruebe el cumplimiento de los protocolos de seguridad necesarios, con el fin de evitar tragedias como la registrada en Sonora, donde un incendio en una sucursal de la misma cadena dejó 23 personas sin vida y 12 heridas.

