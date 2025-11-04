Asesinan a Tres Hermanos en la Colonia Bicentenario de Culiacán, Sinaloa

Tres hermanos fueron asesinados en distintos puntos al norte de Culiacán, Sinaloa, luego de que un grupo armado irrumpiera durante la madrugada en la colonia Bicentenario, ubicada junto al basurón municipal de La Loma de Rodriguera.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados a bordo de vehículos recientes y portando equipo táctico ingresaron a dos viviendas de la zona, donde asesinaron a balazos a César Osvaldo, de 28 años, y a Cristian Arnulfo, de 25, mientras dormían en el interior.

Un tercer hermano es localizado sin vida

Horas más tarde, las autoridades localizaron el cuerpo de un tercer hermano, identificado como Luis Benigno, de 26 años, en uno de los caminos cercanos al relleno sanitario de la ciudad.

Agentes de distintas corporaciones policiacas y fuerzas federales se movilizaron al área tras recibir el reporte de familiares. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

