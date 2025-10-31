Afecta Disputa Interna del Cártel de Sinaloa a Sectores Como Esparcimiento y Cirugías Estéticas

Sectores de Sinaloa que dependían mayormente de actividades relacionadas con el narco, como el esparcimiento y las cirugías estéticas, están en una debacle económica como efecto de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Tania de 22 años, recuerda que hace casi un año sostuvo una relación con un integrante de la facción de ‘Los Chapitos’, aquella experiencia, dice, la acercó a un mundo donde la estética y la narcocultura se entrelazan en la vida cotidiana.

Pasaban los días y él me decía que me quería realizar una cirugía, y pues sí me dijo que él me la pagaba

Dice que en febrero pasado acudió con su pareja a una consulta con un cirujano plástico, la operación costaba 170 mil pesos, dejaron un anticipo de 30 mil y programaron la intervención, en ese momento la violencia interna en el Cártel de Sinaloa ya llevaba seis meses, una semana antes de la cirugía su novio desapareció.

Supe de él hace como unas dos semanas de que ya está en prisión, no tenía dinero para pagar una fianza ni nada

Caída de procedimientos estéticos

Según algunos cirujanos plásticos de Sinaloa, durante el último año el número de procedimientos cayó hasta un 70%.

Como lo refiere Rafaela Martínez Cirujana Plástica Estética en Sinaloa.

Ha habido un gran cambio, el número de cirugías que se realizan ha disminuido bastante. De pronto tienes pacientes que estaban programados hace tiempo y pues de última hora deciden cancelarlo

Al respecto Luis Soto, vicepresidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Sinaloa indicó:

En otras épocas de estar operando una o dos cirugías al día, de lunes a viernes, actualmente estamos operando una cirugía a la semana, a veces cada dos semanas

Expertos y reportes locales coinciden en que la demanda de cirugías plásticas en Culiacán se desplomó tras la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. La violencia y la incertidumbre en los círculos del crimen organizado redujeron los ingresos disponibles para gastos de lujo, como la asistencia a bares, antros o restaurantes donde docenas de establecimientos han cerrado y las ventas se han desplomado hasta 70%.

Esparcimiento

Sobre el tema Mariano Padilla, propietario del restaurante Casa Bon, en Sinaloa señaló:

Nuestro ticket promedio ha bajado drásticamente y te puedo decir, en promedio a la mitad de lo que traíamos

Según analistas, los restaurantes de lujo han resentido con mayor fuerza la crisis, ya que dependían de una clientela con vínculos directos o indirectos con actividades ilícitas, habituada a la vida nocturna y al consumo ostentoso.

David Cisneros investigador en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa explicó:

Simplemente una persona normal va y te consume a un restaurante, pero no te consume lo que ellos en un privado. Consumían en una sola sentada entre los 60 mil, 80 mil pesos

“En Sinaloa este fenómeno del dinero ilícito o del narcotráfico, pues ha sido algo cultural que ha vivido durante muchos años y quizá los sinaloenses al no tener problemas, pensamos que el modelo podía ser sostenible porque pues mucho dinero, mucho flujo, definitivamente el modelo no fue sostenible” asegura Ignacio Osuna, propietario del restaurante Villa Unión Brasa y Masa, en Sinaloa.

Con información de Víctor Valles Mata y Fernando Guillén

