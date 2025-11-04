Arriban a Semefo los 13 Cuerpos Abatidos tras Enfrentamiento en Guasave, Sinaloa

Este martes 4 de noviembre 2025, llegaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Guasave algunos de los 13 cuerpos de los presuntos criminales abatidos tras un enfrentamiento con fuerzas federales en la comunidad de La Brecha, en Sinaloa.

El vehículo que trasladaba los cuerpos ingresó por un costado de las instalaciones del Semefo, donde fueron depositados para iniciar las diligencias periciales correspondientes. Durante el traslado no se observó presencia de custodia policial, ni resguardo visible de autoridades en el complejo forense.

El lunes por la tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos del Gabinete de Seguridad fueron atacados por un grupo armado que se ocultaba bajo un puente en La Brecha. La respuesta de los uniformados derivó en un intenso enfrentamiento que dejó como saldo 13 presuntos agresores muertos, cuatro detenidos y la liberación de nueve personas que permanecían secuestradas.

¿Qué pasó en Guasave, Sinaloa?

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 horas del 3 de noviembre, cuando personal operativo federal realizaba patrullajes en la zona. En el operativo también fueron asegurados siete vehículos, diversas armas largas y equipo táctico.

Durante el enfrentamiento participaron fuerzas federales y estatales, apoyadas por un helicóptero artillado que sobrevoló el área para reforzar las acciones de seguridad y contención.

Videos difundidos en redes sociales por habitantes de la comunidad muestran el sobrevuelo del helicóptero y las detonaciones registradas durante el intercambio de fuego. Los testimonios dan cuenta del despliegue de efectivos y de la tensión que se vivió en el lugar durante varias horas.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar plenamente a los agresores abatidos y determinar a qué grupo delictivo pertenecían, mientras que los cuerpos permanecen bajo resguardo del Semefo en espera de los peritajes correspondientes.

