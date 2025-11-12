Vehículo Impacta con Caja de Tráiler en Carretera Ensenada - La Misión; Hay Dos Heridos

Un aparatoso accidente vehicular se registró la mañana de este miércoles en el kilómetro 73 de la carretera libre Ensenada - La Misión donde un vehículo terminó debajo de la caja de un tráiler.

Te podría interesar: Auroras Boreales Iluminan los Cielos de Baja California, ¿A Qué se Debe?

Tres vehículos involucrados en accidente

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucradas tres unidades, entre ellas el tractocamión y dos vehículos particulares. Elementos de rescate acudieron al sitio y brindaron atención médica a los ocupantes, dos de la personas involucradas resultaron con fracturas.

Las autoridades informaron que la densa neblina que se presentaba en la zona podría haber sido un factor determinante en el accidente, al reducir la visibilidad de los conductores.

Personal de la Guardia Nacional División Caminos se encuentra realizando labores para despejar la vialidad y restablecer el tránsito en el área, que permanece parcialmente cerrada.

Accidentes Vehiculares, la Principal Causa de Rescates por Bomberos

Historias recomendadas:

Información Patricia Lafarga

APG