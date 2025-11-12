Auroras Boreales Iluminan los Cielos de Baja California, ¿A Qué se Debe?

Una tormenta geomagnética “Severa” alcanzó la región del norte de México durante la noche de ayer, y en consecuencia los cielos de los municipios de Baja California, incluyendo Tijuana, Mexicali y Tecate, se tornaron de colores verdes, rojos y morados. Las fotografías de la tormenta solar que se dieron a conocer hoy a través de redes sociales captaron esa inusual manifestación lumínica en el cielo.

¿Qué provocó el avistamiento de auroras boreales?

El fenómeno se originó cuando una ola de plasma cargada y un fuerte campo magnético emanaron del Sol, un evento conocido como Eyección de Masa Coronal (CME), y colisionaron con el campo magnético de la tierra, distorsionándolo.

Durante este tipo de eventos se generan las auroras boreales, que son partículas solares se adentran en la atmósfera superior y al chocar con oxígeno y nitrógeno liberan luz visible.

Además, el Sol se encuentra en una fase de gran actividad dentro de su ciclo de aproximadamente 11 años, lo que incrementa la frecuencia de estas alteraciones solares.

¿Por qué se pudo ver en nuestra región?

Normalmente las auroras boreales se observan en altas latitudes (cerca de los polos), pero en esta ocasión la magnitud de la tormenta solar permitió que el fenómeno pudiera ser visible en latitudes más bajas, como el norte de México.

Riesgos de la tormenta solar

Estas tormentas geomagnéticas pueden traer problemas técnicos, como son:

Pérdidas temporales o interferencias en comunicaciones por radio de alta frecuencia, sistemas GPS o satélites, además de potenciales corrientes inducidas en redes eléctricas o tuberías metálicas, sobre todo en tormentas muy fuertes.

