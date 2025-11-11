Anuncian Explosión Controlada en la Zona Fronteriza de Chula Vista y Otay Mesa; Esto se Sabe

De acuerdo con información del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el próximo 12 de noviembre se llevará a cabo una explosión controlada de gran magnitud como parte de un proyecto de infraestructura fronteriza. La detonación, que tendrá una duración aproximada de cinco segundos, está programada entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. en el área de Chula Vista/Otay Mesa, dentro de la zona conocida como "Well Draw", ubicada en una región no habitada.

Las autoridades estadounidenses informaron que el objetivo de esta operación es facilitar los trabajos relacionados con la construcción y adecuación de infraestructura en la franja fronteriza. Asimismo, precisaron que se implementarán todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo en comunidades cercanas o en los trabajadores que participen en el procedimiento.

El área donde se llevará a cabo la explosión, "Well Draw", se encuentra fuera de zonas residenciales, lo que garantiza que no existan riesgos para la población civil. Las autoridades confirmaron que la detonación será de corta duración y que el impacto será únicamente local, sin efectos significativos en zonas pobladas ni en el territorio mexicano.

Autoridades de Baja California dieron a conocer la información en sus redes

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la página oficial de Protección Civil de Baja California, informaron a través de publicaciones en las redes sociales, que se tuvo comunicación directa con autoridades estadounidenses, quienes aseguraron que la explosión será controlada y segura.

Las autoridades hicieron énfasis en que no existe peligro alguno para la población mexicana ni estadounidense y que el evento forma parte de los procedimientos técnicos necesarios para continuar con los proyectos de infraestructura en la región fronteriza.

Historias recomendadas:

Información de Grecia Contreras

RCP