Conductor Impacta con Muro de Contención en Bulevar 2000 de Tijuana

Un hombre resultó lesionado tras impactar su vehículo contra un muro de contención en la zona de Puerta Plata, sobre el bulevar 2000, en el municipio de Tijuana.

Hombre queda prensado en bulevar 2000

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Bomberos de Tijuana, el conductor quedó prensado de las extremidades inferiores dentro del automóvil.

Al sitio acudieron elementos de la Estación 3, quienes realizaron maniobras para liberar al paciente. Tras varios minutos de trabajo, el hombre fue rescatado con vida y se reportó con prioridad amarilla, es decir, con lesiones que no ponen en riesgo inmediato su vida.

El área fue asegurada mientras se realizaban las labores de rescate y se evaluaban los daños ocasionados por el impacto. Autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir por la vialidad, especialmente en horas de baja visibilidad o alta velocidad.

