Taquero es Atacado a Balazos Mientras Trabajaba en Tijuana; Fue Hospitalizado de Urgencia

Un hombre de 53 años de edad fue lesionado por proyectil de arma de fuego durante la madrugada de este martes 11 de noviembre, en hechos ocurridos en la colonia Gertrudis Green, sobre la calle Ermita Sur y calle Romano, en el distrito La Mesa de Tijuana. El incidente fue reportado alrededor de las 05:40 horas, cuando familiares del afectado escucharon gritos de auxilio provenientes del exterior de su vivienda.

De acuerdo con la información oficial, una familiar del lesionado salió de inmediato al escuchar los llamados y encontró a su pariente herido en la zona abdominal, por lo que decidió trasladarlo por sus propios medios al Hospital General de Tijuana para recibir atención médica. El hecho fue posteriormente notificado a las autoridades, quienes arribaron al hospital para iniciar las investigaciones correspondientes.

El hombre se encontraba trabajando de taquero cuando fue atacado

Las primeras versiones indican que la víctima se encontraba realizando sus actividades laborales como taquero al momento de la agresión. Según lo recabado, un individuo se aproximó al lugar y, sin mediar palabra, disparó en su contra, provocándole una lesión de gravedad.

El ataque se registró en una zona habitacional y, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el presunto responsable o las causas que originaron la agresión. Las autoridades locales mantienen bajo análisis las circunstancias del hecho, mientras agentes de investigación continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El lesionado permanece internado en el Hospital General, donde recibe atención médica especializada debido a la gravedad de la herida. Personal médico no ha dado a conocer su estado de salud, por lo que se espera conocer más en próximas horas.

El caso quedó bajo seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado, mientras familiares del afectado permanecen en el hospital a la espera de su evolución médica.

