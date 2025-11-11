Multan a Promotora de Concierto de Junior H en Tijuana con Hasta Un Millón de Pesos por Retraso

El Secretario General de Gobierno de Tijuana, Arnulfo Guerrero, informó que la empresa promotora del concierto de Junior H será sancionada con una multa de hasta un millón de pesos, luego de que el cantante se presentara el lunes 10 de noviembre y no el domingo 9, como se establecía en el permiso originalmente autorizado por el Ayuntamiento.

Nota relacionada: Julio Preciado Queda Varado 12 Horas en su Vuelo a Mazatlán en Tijuana

El evento, realizado en la explanada del Estadio Caliente, estaba previsto para la noche del domingo; sin embargo, la presentación del artista se retrasó más de seis horas, generando reclamos y descontento entre los asistentes, quienes permanecieron en el recinto sin información clara sobre el inicio del espectáculo.

De acuerdo con el informe de las autoridades municipales, la sanción corresponde al incumplimiento del horario y fecha permitidos. Guerrero indicó que el procedimiento administrativo será aplicado conforme a la reglamentación local de espectáculos y uso de espacios públicos.

¿A qué se debió el retraso en la presentación de Junior H en Tijuana?

Según los organizadores, el retraso se debió a que el avión que transportaba al cantante Junior H no pudo aterrizar en Tijuana debido a la densa niebla que cubría la zona, por lo que fue desviado a Mexicali. Desde ahí, Junior H tuvo que trasladarse por carretera, lo que prolongó aún más su llegada al recinto.

Nota relacionada: Junior H se Presenta de Madrugada en Tijuana Tras Retraso de 6 Horas Debido a Neblina

Mientras tanto, miles de fanáticos permanecieron en el lugar esperando sin recibir información precisa sobre el motivo del retraso. En redes sociales, se difundieron videos y comentarios de inconformidad, señalando presuntas deficiencias en la logística, limitaciones en el acceso a bebidas y alimentos, y falta de comunicación del equipo de producción.

¿Cuál fue la hora en la que el cantante Junior H inició su concierto en Tijuana?

El artista subió finalmente al escenario alrededor de las tres de la mañana del lunes 10 de noviembre, ofreciendo un espectáculo que se extendió hasta las seis, ante un público cansado pero que, en su mayoría, decidió permanecer hasta el final.

Al concluir su presentación, Junior H agradeció el apoyo de sus seguidores por la paciencia mostrada durante la larga espera, aunque el evento dejó un saldo de críticas generalizadas y una sanción económica de hasta un millón de pesos para los organizadores.

Historias recomendadas:

Información de Ixshel Gómez

RCP