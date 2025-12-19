Niebla, Retrasos y Cancelaciones en Aeropuerto de Tijuana; ¿Qué Se Sabe de la Situación?

Luego de cinco días consecutivos de afectaciones en las operaciones aéreas, el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez de Tijuana comenzó a regularizar gradualmente sus vuelos, tras el impacto generado por bancos densos de niebla que provocaron más de 200 vuelos cancelados y demorados.

Durante los días más críticos, pasajeros reportaron tiempos de espera de hasta 10 horas, así como reprogramaciones constantes y falta de información clara, situación que generó inconformidad entre usuarios que permanecieron por largas jornadas dentro de la terminal aérea.

A pesar de que la neblina es un fenómeno recurrente en esta temporada en Tijuana, autoridades municipales señalaron que no se prevén condiciones similares en los próximos días.

El director de Protección Civil de Tijuana, José Luis Jiménez, explicó que si bien podrían presentarse capas marinas ligeras durante las madrugadas, estas no tendrían la intensidad registrada recientemente, por lo que no se contempla el cierre del aeropuerto.

Se reducen tiempos de espera en vuelos

De acuerdo con información actualizada, los tiempos de demora se han reducido y actualmente oscilan entre dos y tres horas como máximo, lo que ha permitido avanzar en la normalización de las operaciones aéreas, especialmente de cara a la semana navideña, donde se espera un incremento en el flujo de pasajeros.

En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó a los viajeros afectados mantenerse atentos a la información oficial, así como verificar directamente con sus aerolíneas las opciones disponibles ante retrasos o cancelaciones, ya que cada caso debe atenderse conforme a las políticas de cada empresa.

Autoridades reiteraron el llamado a anticipar tiempos, confirmar estatus de vuelos antes de acudir al aeropuerto y mantenerse informados ante posibles cambios derivados de las condiciones climáticas.

